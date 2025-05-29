نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صور من عزاء والدة خالد الحجر وجدة وئام مجدي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقيم اليوم عزاء والدة المخرج خالد الحجر وجدة الفنانة وئام جدي بحضور عدد كبير من الفنانين بمسجد الشربتلي بالتجمع الخامس.

وحرص عدد من الفنانين على الحضور أبرزهم الاعلامي خالد جواد ومجدي البحيري

كانت وئام مجدي قد أعلنت وفاة جدتها أمس الثلاثاء عبر حسابها على "إنستجرام" بكلمات مؤثرة: "توفيت إلى رحمة الله تيتة نوال حبيبتي.. ادعولها"، فيما نعاها المخرج خالد الحجر - نجل الفقيدة - على "فيس بوك" قائلًا: "مع السلامة يا ماما نوال يا جميلة.. كلنا بنحبك، في الجنة إن شاء الله".

حرص عدد من الفنانين على تقديم العزاء للمخرج خالد الحجر أبرزهم نبيلة عبيد ونشرت صورة له مع والدته عبر "إنستجرام" مع تعليق: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. والدة المخرج الأستاذ خالد الحجر في ذمة الله.. البقاء والدوام لله وحده".

اشتهرت "تيتة نوال" على منصات التواصل الاجتماعي بسبب المقاطع الطريفة التي كانت تظهر فيها مع حفيدتها وئام، حيث لفتت الأنظار بعفويّتها وخفة دمها، قبل أن تختفي في الأشهر الأخيرة بسبب تدهور صحتها.