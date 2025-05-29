دليل أفلام عيد الأضحى في مصر 2025.. مواعيد العرض وتقييمات أولية

القاهرة - محمد ابراهيم - رغم اقتراب انطلاق موسم أفلام عيد الأضحى 2025 رسميًا، فإن الحراك السينمائي بدأ مبكرًا هذا العام بطرح بعض الأفلام في دور العرض قبل العيد بأيام. يأتي ذلك في ظل موسم يبدو "هادئًا" مقارنةً بالسنوات السابقة، مع قلة عدد الأفلام وتواضع التنوع في المحتوى المقدم للجمهور.

المشروع X ينفرد بالصدارة مؤقتًا

انطلقت أولى شرارات الموسم بفيلم المشروع X للنجم كريم عبد العزيز، الذي تصدّر شباك التذاكر منذ طرحه الأسبوع الماضي، محققًا ما يقارب 30 مليون جنيه في أول أسبوع عرض. الفيلم يشهد عودة عبد العزيز إلى الأكشن التاريخي من خلال شخصية عالم المصريات، في رحلة تجمع بين الإثارة والغموض.

ريستارت على الأبواب

يستعد فيلم ريستارت للنجم تامر حسني للعرض غدًا، ليكون ثاني الأعمال الجديدة التي تخوض منافسة العيد. الفيلم يحمل طابعًا كوميديًا اجتماعيًا، يناقش تأثير السوشيال ميديا على العلاقات، ويشارك في بطولته هنا الزاهد ومحمد ثروت.

موسم بثلاثة أفلام فقط.. ماذا يحدث؟

يشهد موسم عيد الأضحى 2025 عرض ثلاثة أفلام فقط، وهو الرقم الأقل منذ سنوات طويلة، حيث ينضم إلى المشروع X وريستارت، فيلم سيكو سيكو الذي يستمر عرضه للعيد بعد نجاحه الكبير في موسم عيد الفطر، محققًا 180 مليون جنيه خلال 8 أسابيع.

سيكو سيكو.. مفاجأة الموسم المستمرة

الناقد محمد عبد الرحمن علّق على المشهد السينمائي قائلًا: "لأول مرة مفيش فيلم جديد هينزل ليلة العيد"، معتبرًا استمرار سيكو سيكو في المنافسة رغم طرحه سابقًا إنجازًا كبيرًا يُحسب لصناعه عصام عمر، طه دسوقي، محمد الدباح، وعمر المهندس.

ملامح ما بعد العيد.. السقا ويوسف على الطريق

رغم محدودية أفلام العيد، إلا أن دور العرض السينمائي ستشهد نشاطًا ملحوظًا عقب انتهاء الموسم، حيث يُعرض فيلم أحمد وأحمد بطولة أحمد السقا وأحمد فهمي بداية من 10 يوليو، ويليه في 17 يوليو فيلم درويش للنجم عمرو يوسف، بمشاركة دينا الشربيني ومحمد شاهين.