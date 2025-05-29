الزعيم هنيدي والسقا.. من يتصدر شباك التذاكر في عيد الأضحى؟

القاهرة - محمد ابراهيم - مع اقتراب عيد الأضحى المبارك لعام 2025، تستعد دور العرض السينمائية في مصر لاستقبال موسم أفلام العيد الذي يعد من أهم الأحداث الفنية التي يجتمع حولها الجمهور في كل عام. يحمل هذا الموسم الجديد وعودًا بمزيج من الأفلام المتنوعة التي تجمع بين الأكشن، الكوميديا، والدراما، لتلبي أذواق جميع الفئات وتعيد الحياة إلى السينما المصرية بعد فترة من الركود.

أفلام العيد في 2025 تتميز بإنتاجات ضخمة وتقنيات عرض حديثة، كما يشارك في البطولة نخبة من أشهر نجوم السينما، ما يجعلها نقطة جذب رئيسية لعشاق السينما في مصر والوطن العربي.

المغامرات السينمائية الكبرى: المشروع X يسطع نجمه

يُعتبر فيلم "المشروع X" من أبرز أفلام العيد هذا العام، حيث جرى تصويره في خمس دول مختلفة بينها مصر والفاتيكان وإيطاليا، معتمدًا على أحدث تقنيات العرض مثل IMAX و4DX وDolby Atmos وScreenX. يشارك في الفيلم نخبة من النجوم مثل كريم عبد العزيز، إياد نصار، وياسمين صبري، بالإضافة إلى ضيوف الشرف، في عمل تأليف وإخراج بيتر ميمي. هذا الفيلم يقدم تجربة فريدة لعشاق أفلام العيد الباحثين عن المغامرة والإثارة.

في سياق مختلف، يقدم فيلم "ريستارت" الكوميدي الرومانسي قصة شاب يعمل فني هواتف ويحلم بالزواج من مؤثرة على وسائل التواصل، في مواجهة تحديات مادية تحبط طموحاته. يشارك في بطولة الفيلم تامر حسني وهنا الزاهد، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق. الفيلم يعد إضافة مميزة لموسم أفلام العيد، خاصة لمحبي الكوميديا الرومانسية.

أفلام العيد تجمع بين التشويق والكوميديا

يبرز فيلم "أحمد وأحمد" كواحد من أفلام العيد التي تحمل طابع التشويق، حيث يعود أحمد فهمي إلى مصر بعد فترة غياب ليكتشف حادثًا غامضًا أصاب خاله أحمد السقا، في قصة تضمن مفاجآت وأحداث مشوقة. يشارك في العمل عدد من النجوم مثل جيهان الشماشرجي وطارق لطفي، الفيلم من إخراج أحمد نادر جلال.

أما في مجال الكوميديا، يعرض فيلم "الجواهرجي" بطولة محمد هنيدي، الذي يلعب دور تاجر مجوهرات يتعرض لمواقف مضحكة بسبب زوجته، بمشاركة منى زكي وأحمد السعدني. العمل من تأليف عمر طاهر وإخراج إسلام خيري، ويعد من أفلام العيد الخفيفة المسلية.

في نفس السياق، يقدم فيلم "روكي الغلابة" مزيجًا من الكوميديا والحركة من خلال قصة بودي جارد يحمي شخصية فنية، مع مشاركة دنيا سمير غانم ومحمد ثروت. الفيلم من تأليف كريم يوسف وإخراج أحمد الجندي، ويُعد من أفلام العيد التي تضيف جرعة من الترفيه والحماس.

دراما تاريخية في أفلام العيد مع "أسد"

يغوص فيلم "أسد" في التاريخ المصري خلال فترة حكم المماليك، مستعرضًا قصة تمرد العبيد ونضالهم ضد الظلم، ويأتي هذا العمل كأحد أفلام العيد التي تتميز بالدراما التاريخية، بطولة محمد رمضان، وماجد الكدواني، وخالد الصاوي. الفيلم من تأليف وإخراج محمد دياب، ويعد إضافة قوية لموسم أفلام العيد بموضوعه التاريخي المثير.