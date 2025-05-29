نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السينما المصرية تشتعل.. أبرز أفلام عيد الأضحى 2025 والنجوم المشاركون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يشهد موسم السينما المصرية منافسة قوية بين كبار نجوم الشاشة، في عودة قوية لدور العرض بعد فترة من الترقب، ويستعد عدد من الفنانين لطرح أعمالهم الجديدة، التي تجمع بين الأكشن، الكوميديا، والتاريخ، معتمدة على نجومية الأبطال وجودة الإنتاج والتقنيات الحديثة لجذب الجمهور.

المشروع X.. مغامرة سينمائية عابرة للحدود

يتصدر فيلم "المشروع X" قائمة الأفلام المنتظرة، وهو عمل ضخم من تأليف وإخراج بيتر ميمي، ويشارك في بطولته كريم عبد العزيز، إياد نصار، ياسمين صبري، وأحمد غزي. تم تصوير الفيلم في خمس دول مختلفة: مصر، الفاتيكان، إيطاليا، تركيا، والسلفادور، ويُعرض باستخدام تقنيات حديثة مثل IMAX و4DX وDolby Atmos وScreenX، ما يمنح المشاهدين تجربة بصرية وصوتية استثنائية.

ريستارت.. كوميديا رومانسية بطابع معاصر

يقدم تامر حسني فيلم "ريستارت"، الذي يدور في إطار رومانسي كوميدي حول شاب بسيط يعمل فني هواتف يقع في حب مؤثرة شهيرة. الفيلم من بطولة هنا الزاهد، محمد ثروت، باسم سمرة، وضيوف شرف مثل إلهام شاهين ومحمد رجب، من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

أحمد وأحمد.. دراما غامضة وإثارة

يشهد الفيلم عودة أحمد فهمي إلى مصر بعد غياب، حيث يكتشف إصابة خاله (أحمد السقا) في ظروف غامضة، الفيلم يضم طارق لطفي، جيهان الشماشرجي، وغادة عبد الرازق، وهو من تأليف أحمد درويش ومحمد عبد الله، وإخراج أحمد نادر جلال.

الجواهرجي.. كوميديا المواقف مع هنيدي وزكي

يعود محمد هنيدي إلى الكوميديا مع فيلم "الجواهرجي"، الذي يتناول قصة تاجر مجوهرات يقع في سلسلة مفارقات طريفة بسبب زوجته، وتجسد دورها منى زكي. يشارك في الفيلم أحمد السعدني، لبلبة، وهو من تأليف عمر طاهر وإخراج إسلام خيري.

روكي الغلابة.. أكشن بطابع ساخر

يجمع الفيلم بين الكوميديا والحركة من خلال قصة بودي جارد يتولى حماية نجم فني. الفيلم من بطولة محمد ممدوح، دنيا سمير غانم، محمد ثروت، وبيومي فؤاد، ومن تأليف كريم يوسف وإخراج أحمد الجندي.

أسد.. دراما تاريخية من قلب المماليك

ينافس محمد رمضان بفيلم "أسد"، الذي يستعرض حقبة تاريخية من حكم المماليك، مسلطًا الضوء على تمرد العبيد والنضال ضد الظلم. يشارك في البطولة ماجد الكدواني، شريف سلامة، وخالد الصاوي، والعمل من تأليف وإخراج محمد دياب.