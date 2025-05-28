نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى ميلاد جورج سيدهم.. عبقري الكوميديا الذي أضحك أجيالًا وخطفه المرض في عز مجده (تقرير) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



في مثل هذا اليوم، 28 مايو، وُلد النجم الراحل جورج سيدهم عام 1938، ليصبح لاحقًا أحد أعمدة الكوميديا المصرية والعربية، واسمًا خالدًا في ذاكرة الفن، بفضل موهبة نادرة ومشوار إبداعي امتد لعقود، ترك خلالها بصمات لا تُنسى في المسرح والتلفزيون والسينما.

الفنان القدير جورج سيدهم

البدايات: من تقليد الشخصيات إلى ثلاثي أضواء المسرح

بدأت موهبة جورج في التمثيل مبكرًا، خلال دراسته الثانوية، حيث تألق في تقليد الشخصيات وأصبح رئيس فرقة التمثيل بالمدرسة، لكنه دخل الاحتراف من أوسع أبوابه عندما التقى بـالضيف أحمد وسمير غانم، ليشكلوا سويًا فرقة “ثلاثي أضواء المسرح”، التي قدّمت عروضًا ومونولوجات كوميدية لاقت نجاحًا مدويًا، أبرزها فقرة “الشحاتين حول العالم” في برنامج “مع الناس”.

ما بعد الثلاثي: “المتزوجون” وذكريات لا تُنسى

بعد وفاة الضيف أحمد عام 1970، واصل جورج مسيرته مع سمير غانم، وكان من بين أهم ما قدماه سويًا مسرحية “المتزوجون”، التي أصبحت من أيقونات المسرح الكوميدي المصري، بفضل شخصياتها الساخرة وإفيهاتها الخالدة، ولا تزال تُعرض حتى اليوم.

المرض والغياب الحزين

في منتصف التسعينيات، تعرّض جورج سيدهم لجلطة دماغية أدت إلى إصابته بشلل جزئي وفقدانه للنطق، ليبتعد عن الأضواء ويغيب عن جمهوره، لكن في عام 2014، عاد بلمحة من الماضي، حين شارك في إعلان تلفزيوني بصحبة سمير غانم وشيرين، مجسدين شخصياتهم في “المتزوجون” وكأن الزمن توقف لحظة تكريم.



أبرز أعماله السينمائية والتلفزيونية

شارك جورج في عدد من أنجح أفلام السبعينيات والثمانينيات، منها:

• البحث عن فضيحة

• عالم عيال عيال

• الشقة من حق الزوجة

• المعتوه

• الجراج

• معبودة الجماهير

• آخر شقاوة

• قاع المدينة

• فرقة المرح

• الشقيقان

كما ترك بصمة خاصة في الدراما التلفزيونية من خلال أعمال مثل:

• بوابة الحلواني

• حكايات هو وهي

• رأفت الهجان (ضيف شرف مميز)

• أصيلة

• أهلًا بالسكان

إحساس مبكر بالنهاية

في لقاء نادر ببرنامج “أهلًا وسهلًا”، حذّره عرّاف من كتمان حزنه وغضبه، مشيرًا إلى أن حالته النفسية قد تنعكس على صحته الجسدية. وكأنها نبوءة، تحققت لاحقًا حين أُصيب جورج بالمرض الذي أوقف مسيرته الفنية التي ما دام أحبها وعاش لأجلها.

جورج سيدهم لم يكن مجرد فنان كوميدي، بل كان مدرسة قائمة بذاتها، تمزج بين الذكاء الفني والإنسانية العذبة، فاستحق أن يُلقب بـ”الوجه الباسم للفن المصري”. رحل عن عالمنا عام 2020، لكن ضحكته، ومواهبه، لا تزال تملأ الشاشات والقلوب.