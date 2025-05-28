نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أصوات الزمن الجميل تملأ دار الأوبرا في يونيو.. مي فاروق وعمر خيرت ومدحت صالح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تواصل دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، مساعيها لإثراء المشهد الفني عبر برنامج فني متنوع لشهر يونيو المقبل، يجمع بين عذوبة الطرب وأصالة الموسيقى، بمشاركة نخبة من نجوم الغناء والموسيقى، إلى جانب مبدعي دار الأوبرا.

مي فاروق تفتتح ليالي الطرب

تفتتح النجمة مي فاروق أمسيات الشهر بحفل غنائي يُقام يوم 1 يونيو على خشبة المسرح الكبير، تقدم خلاله مختارات من أغاني الزمن الجميل إلى جانب أحدث أعمالها، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي. سهرة تعِد جمهورها بجرعة عالية من الطرب الأصيل.

عمر خيرت.. نغمة لا تنطفئ

يعود الموسيقار الكبير عمر خيرت إلى جمهوره بحفلين ساحرين يومي 24 و25 يونيو، على المسرح الكبير، يؤدي خلالهما مجموعة من أبرز أعماله الموسيقية التي صنعت وجدان أجيال، منها: “ليلة القبض على فاطمة”، “صابر يا عم صابر”، و**“ضمير أبلة حكمت”**، وسط حضور منتظر من عشاق أنغامه المميزة.

مدحت صالح.. ختام بطعم الحنين

ويختتم النجم مدحت صالح سهرات يونيو يوم 27 في حفل غنائي يجمع بين روائعه القديمة وأغانيه الحديثة، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر. حفل ينتظره جمهور صالح الذي لطالما شكّل صوته جسرًا بين الماضي والحاضر.

موسم فني يُكتب بأنغام الكبار

ليالي يونيو في دار الأوبرا هذا العام تأتي محمّلة بالنوستالجيا والفن الرفيع، في موسم يؤكد مكانة الأوبرا كمنبر راقٍ يجمع الأصالة بالتجديد، ويحتفي بالفن في أبهى صوره.