نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نهال طايل تشيد بنجومية ياسمين عبد العزيز: 'فخورين بالنجاح اللي وصلتله' في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشادت الإعلامية نهال طايل بموهبة الفنانة ياسمين عبد العزيز، مؤكدة أنها فنانة من الطراز الأول وتتمتع بروح جميلة للغاية فضلًا عن ظهورها الذي يخطف الأنظار في أي مناسبة.



وتابعت الإعلامية نهال طايل، خلال برنامجها "تفاصيل"، الذي يعرض عبر فضائية "صدى البلد 2"، قائلة "ياسمين عبد العزيز فنانة جميلة، ودايمًا بتكون على طبيعتها تحسها منك، هذه الفنانة شبه نساء كتير مصريات، هي بنت البلد الجدعة وليها طريقتها اللي دايمًا بتطل بيها".

وأشارت نهال طايل، إلى أن ياسمين لا تتعمد أن تلفت الأنظار عكس باقي الفنانات ودائمًا ما تظهر بكامل أنقتها، فضلًا عن أنها لا تفتعل المشاكل لكي تتصدر التريند بل تكتفي بأعمالها الفنية التي تقدمها في كل فترة.



وأختتمت نهال طايل، حديثها قائلة "إحنا فخورين أن عندنا نجمة كبيرة زي ياسمين عبد العزيز، ويجب أن تظل كما هي لأنها شخصية راقية وعملت كثيرًا حتى وصلت للنجومية".