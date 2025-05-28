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أحمد جودة - القاهرة -

قال الفنان علي الشامل، إنه يُشارك في عمل جديد مع الفنان أحمد عز وآسر ياسين وهو فيلم “فرقة موت”، موضحًا أنه سيكون عملًا مختلفًا ويُناقش قضية مهمة.

علي الشامل: فيلم “فرقة موت” يُناقش قضية مهمة ستنال إعجاب المشاهدين

وأضاف “الشامل”، في تصريحات صحفية أن هناك عملًا آخر سيجمعه بالفنان أمير كرارة وهو مسلسل “ظروف غامضة”، مشيرًا إلى ضرورة العودة مرة أخرى لقطاع التلفزيون وإنتاج أعمال درامية خاصة بها، لأن ذلك من شأنه أن يُحرك الكثير من الأمور التي تخدم الدراما المصرية، في ظل منافسات قوية لشركات الإنتاج المصرية والعربية.

وأوضح أنه تعرض لأزمة في مسلسل “وعد إبليس” بسبب وفاة والدته أثناء تصوير المسلسل، مشيرًا إلى أنه لم يُقدم أي بلطجة أو إساءة خلال دوره في مسلسل "فهد البطل"، وهو وبريئ من كل إدانة توجهت للعمل من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.