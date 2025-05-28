نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليلى عز العرب عن الراحل سليمان عيد: لم أرى شخصا في طيبة قلبه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت الفنانة ليلى عز العرب، إن مسلسل «عايشة الدور» يشبه قصة حياتيها، مشيرة أنها تشعر بالسعادة لأن سيرتها الذاتية بها فيلم مع الراحل يوسف شاهين.

وكشفت ليلى عز العرب، خلال لقائها في برنامج «الستات» التي تقدمه الإعلامية سهير جودة، على قناة النهار، أن أجرها في فيلم «معالي الوزير» كان ١٥٠ جنيه، موضحة أن تمثيلها أمام أحمد زكي جعلها تشعر وكأنها أليس في بلاد العجائب.

واجهشت الفنانة ليلى عز العرب، بالبكاء خلال الحلقة عندما تذكرت زوجها الراحل، قائلة: «أفتقد بعد رحيله الحب والأمان وحزينه لعدم وداعه بعد الرحيل، أتمنى أن يزورني في الحلم».

وأضافت: « وجدت في زوجي كل ما تمنيته وأشكره على كل دقيقة قضاها معي»، مشيرة أنها تتمنى عودة أبنائها وأحفادها إلى مصر بعد سفرهم سنوات طويلة في الخارج، كما أن الزواج من جنسية مختلفة محكوم عليه بالفشل.



وعن الراحل سليمان عيد، قالت ليلى عز العرب، إنها لم ترى شخصا في طيبة قلبه، وعملت معه قبل وفاته في فيلم بـ7 أرواح.

وأكدت ليلى عز العرب، أن دورها في مسلسل « فوق مستوى الشبهات» يستحق الأوسكار، متابعة: «بحب نفسي لأن من لا يحب نفسه لا يستطيع محبة أحد».