نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تانيا قسيس تطلق أغنيتها المصرية الثانية "خليني معاك" من ألحان عمرو مصطفى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلقت الفنانة اللبنانية تانيا قسيس أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "خليني معاك"، وهي أغنية مصرية من ألحان الموسيقار عمرو مصطفى وكلمات الشاعر مصطفى ناصر.

واحتفلت تانيا قسيس، اليوم الأربعاء، مع أهل الميديا والإعلام في مصر بإطلاق الأغنية وتقطيع قالب التورتة احتفالا بهذه المناسبة.

وتُعد هذه الأغنية ثاني تجربة غنائية لتانيا باللهجة المصرية، بعد أن حققت تجربتها الأولى نجاحًا وتفاعلًا واسعًا بين الجمهور.

تتميز أغنية "خليني معاك" بطابعها العاطفي والموسيقى الحالمة، حيث تُبرز تانيا من خلالها قدرتها على التنوع والتعبير عن مشاعر قريبة إلى قلب الجمهور المصري والعربي.