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تانيا قسيس تطلق أغنيتها المصرية الثانية "خليني معاك" من ألحان عمرو مصطفى

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  • تانيا قسيس تطلق أغنيتها المصرية الثانية "خليني معاك" من ألحان عمرو مصطفى 1/9
  • تانيا قسيس تطلق أغنيتها المصرية الثانية "خليني معاك" من ألحان عمرو مصطفى 2/9
  • تانيا قسيس تطلق أغنيتها المصرية الثانية "خليني معاك" من ألحان عمرو مصطفى 3/9
  • تانيا قسيس تطلق أغنيتها المصرية الثانية "خليني معاك" من ألحان عمرو مصطفى 4/9
  • تانيا قسيس تطلق أغنيتها المصرية الثانية "خليني معاك" من ألحان عمرو مصطفى 5/9
  • تانيا قسيس تطلق أغنيتها المصرية الثانية "خليني معاك" من ألحان عمرو مصطفى 6/9
  • تانيا قسيس تطلق أغنيتها المصرية الثانية "خليني معاك" من ألحان عمرو مصطفى 7/9
  • تانيا قسيس تطلق أغنيتها المصرية الثانية "خليني معاك" من ألحان عمرو مصطفى 8/9
  • تانيا قسيس تطلق أغنيتها المصرية الثانية "خليني معاك" من ألحان عمرو مصطفى 9/9

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أحمد جودة - القاهرة - أطلقت الفنانة اللبنانية تانيا قسيس أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "خليني معاك"، وهي أغنية مصرية من ألحان الموسيقار عمرو مصطفى وكلمات الشاعر مصطفى ناصر.

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واحتفلت تانيا قسيس، اليوم الأربعاء، مع أهل الميديا والإعلام في مصر بإطلاق الأغنية وتقطيع قالب التورتة احتفالا بهذه المناسبة.

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وتُعد هذه الأغنية ثاني تجربة غنائية لتانيا باللهجة المصرية، بعد أن حققت تجربتها الأولى نجاحًا وتفاعلًا واسعًا بين الجمهور.

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تتميز أغنية "خليني معاك" بطابعها العاطفي والموسيقى الحالمة، حيث تُبرز تانيا من خلالها قدرتها على التنوع والتعبير عن مشاعر قريبة إلى قلب الجمهور المصري والعربي.

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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