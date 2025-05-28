نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 10 يوليو.. موعد عرض فيلم «أحمد وأحمد» لـ «السقا وفهمي» في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر صناع فيلم «أحمد وأحمد» على تأجيل انطلاق العمل السينمائي بدور العرض لـ يوليو المقبل.

موعد عرض فيلم «أحمد وأحمد»

ومن المقرر عرض فيلم «أحمد وأحمد» في 10 يوليو القادم، وذلك بعدما تم تأجيله لعدم الانتهاء من المراحل الفنية الأخيرة في الفيلم.

تفاصيل فيلم «أحمد وأحمد»

ويشهد فيلم «أحمد وأحمد» الكثير من الأحداث الكوميدية المشوقة، حول أحمد فهمي الذي يعمل كمهندس ديكور وخاله أحمد فهمي، ويعيشان سويًا العديد من المواقف الكوميدية والأزمات، كما يدير السقا إمبراطورية إجرامية خلال الأحداث، ويتعرض لحادث ويفقد الذاكرة.

أبطال فيلم «أحمد وأحمد»

ويضم فيلم «أحمد وأحمد» في بطولته عدد كبير من النجوم، أبرزهم: أحمد السقا، أحمد فهمي، جيهان الشماشرجي، محمد لطفي، رشدي الشامي، وحاتم صلاح، مع عدد من ضيوف الشرف منهم إبراهيم حجاج، والعمل من فكرة وسيناريو وحوار أحمد درويش ومحمد عبد الله، وإخراج أحمد نادر جلال.

اخر اعمال احمد فهمي

وكان اخر اعمال احمد فهمي هو فيلم "عصابة الماكس" بطولة أحمد فهمى، لبلبة، روبي، أوس أوس، حاتم صلاح، محمد لطفى وأحمد فهيم، مصطفى بسيط وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا وهشام ماجد، والفيلم من تأليف أمجد الشرقاوي وفادي أبو السعود، والفيلم من إخراج حسام سليمان في أولى تجاربه الإخراجية، وإنتاج هشام عبد الخالق.

آخر أعمال أحمد السقا

وكان اخر اعمال أحمد السقا هو مسلسل العتاولة 2، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2025، شارك في بطولته عدد من نجوم الفن أبرزهم: أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، حنان يوسف، صلاح عبد الله، سامي مغاوري، ميمي جمال، هدى الإتربي، أحمد كشك، مؤمن نور، مريم محمود الجندي، والعمل تأليف هشام هلال ومن إخراج أحمد خالد موسى.