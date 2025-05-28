نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 29 مايو.. موعد أحدث حفلات رامي صبري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفنان رامي صبري لإحياء أحدث حفلاته الغنائي المقبلة في نادي وادي دجلة بمدينة طنطا ضمن حفلات عيد الأضحى 2025.

موعد أحدث حفلات رامي صبري

ومن المقرر ان يحيي رامي صبري حفله في نادي وادي دجلة بمدينة طنطا 29 مايو الجاري، وذلك بحضور عدد كبير من الجمهور.

رامي صبري يحيي حفلا في نادي وادي دجلة بمدينة طنطا

وكانت الجهة المنظمة لحفل رامي صبري في نادي وادي دجلة، روجت للحفل عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، قائلة: «الماراثون الغنائي السنوي هيكمل مع أعضائنا في طنطا بحضور النجم الكبير الميجا ستار رامي صبري، هنستناكم يوم 29 مايو الساعة 8 مساءًا في مول طنطا».

شروط حفل رامي صبري في نادي وادي دجلة بمدينة طنطا

ويشهد حفل رامي صبري في وادي دجلة عدد من الشروط، أبرزها: فقط لأعضاء نادي وادى دجلة، الدخول فقط بكارنيه العضوية وغير مسموح الدخول بدونه، الدخول بكارنيهات 2025 فقط.

آخر أعمال رامي صبري

وكان اخر اعمال رامي صبري، هي أغنية «كداب» أحد أغاني ألبومه «أنا جامد كده كده»، وذلك عبر قناته بـ موقع الفيديوهات «يوتيوب» ومختلف المنصات الرقمية، وهي من كلمات: عمرو المصري، ألحان: عمرو الخضري، توزيع وميكس: عمرو الخضري، جيتار: مصطفى نصر، ناي: علي المدبح، تصوير: محمود عبد السلام

كما ضم ألبوم «أنا جامد كده كده»، لـ رامي صبري، عدد من الأغاني من بينهم الأغنية الرسمية التي تحمل نفس اسم الألبوم، من كلمات تامر حسين، وألحان رامي صبري، وتوزيع جلال الحمداوي، وأغنية «كداب» كلمات عمرو المصري، وألحان وتوزيع عمرو الخضري، وأغنية «على بالي» كلمات مصطفى مدكور، وألحان محمد على ورامي صبري، وتوزيع محمد يسري.