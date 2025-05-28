نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الارض مليانه الغام".. حمو بيكا يعلن عن موعد طرح أحدث أعماله الغنائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مطرب المهرجانات حمو بيكا عن أحدث أغانيه، والتي تحمل اسم كليب "الارض مليانه الغام".

وشارك حمو بيكا عبر حسابه بموقع انستجرام فيديو من كليب "الارض مليانه الغام"، وعلق: الجمعة الساعة ٦ علي جميع المنصات.

حمو بيكا يوجه رسالة دعم لـ حسن شاكوش

سبق، وجه مطرب المهرجانات حمو بيكا رسالة دعم قوية إلى زميله حسن شاكوش، بعد تعرض الأخير لانتقادات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تراجع مستوى صوته في إحدى الحفلات، وكتب عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: اللي بيهزر وبيسخر من حسن شاكوش علشان صوته تعبان، أحب أقولكم: الرجولة مش بس صوت.

واضاف حمو بيكا: الرجولة مواقف، وصمود، وشغل، وتعب، وشقى علشان توصل، المطرب الحقيقي هو اللي بيغني من قلبه، حتى لو صوته مرهق، وبيفرّح الناس، حتى لو هو موجوع، الناس اللي قاعدة ورا الكيبورد وبتتريق؟ ولا واحد فيهم يقدر يقف دقيقة مكانه في حياته، أنا معاك يا شاكوش لآخر نفس.

اخر اعمال حمو بيكا

مهرجان "رجوع الحملة" يعد أخر ما طرحه مطرب المهرجانات حمو بيكا، وشاركه في غناءه إسلام كابونجا، ميسو ميسرة، والمهرجان من توزيع فيجو الدخلاوي.

أزمة حمو بيكا

وكانت أجهزة الأمن بالقاهرة، قد ألقت القبض على حمو بيكا، في منطقة الزمالك، ظهر الخميس الماضي، ووجد بحيازته سلاح أبيض، وتم اقتياده إلى ديوان قسم شرطة قصر النيل لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتبين أنه مطلوب لتنفيذ ثلاثة أحكام قضائية بتهم التبديد،وبعدها تم ترحيله إلى سجن برج العرب لتتفيذ حكم حسبه شهرين في إحدى القضايا، وذلك بعد رفض النيابة العامة استئناف الحكم.