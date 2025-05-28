نوران ماجد تتعاقد على تقديم مسلسل "للعدالة وجه آخر" بطولة ياسر جلال

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أحمد جودة - القاهرة - تعاقدت الفنانة الشابة نوران ماجد، على تقديم بمسلسل جديد بعنوان "للعدالة وجه آخر"، وهو من بطولة النجم ياسر جلال، والفنانة أروى جودة، ومحمد جميكا، ومن المقرر عرضه الفترة المقبلة على إحدى المنصات.



للعدالة وجه آخر مسلسل 15 حلقة، من تأليف عمرو الدالي وإخراج محمد يحيى مورو، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي، يحمل جانبًا من التشويق والإثارة.

الفنانة نوران ماجد

تكريم نوران ماجد في حفل توزيع جوائز كأس إنرجي التاسع

وحصدت نوران ماجد، تكريم حفل توزيع جوائز إنرجي، في موسمه التاسع عن دورها في مسلسل "أهل الخطايا"، حيث عبّرت عن سعادتها بحصولها على جائزة عن أول عمل درامي لها في مسلسل "أهل الخطايا"، وفخرها بالتواجد بين النجوم الكبار.

تكريم الفنانة نوران ماجد



نوران ماجد تظهر في فيلم ولاد رزق 3

وظهرت نوران ماجد، في أحداث فيلم ولاد رزق 3، بشخصية نصابة مع أبطال العمل، وخلال أحداث العمل تقوم بشرح طريقة السرقة لأبطال العمل في السعودية وتقدم لهم معلومات عن العملية والشخص الذي سوف تقوم العصابة بسرقته.

تفاصيل فيلم “ولاد رزق 3”

فيلم ولاد رزق 3 - القاضية، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم النجم كريم عبد العزيز، والفيلم من تأليف صلاح الجهينى وإخراج طارق العريان، وإنتاج شركة RAW Entertainment بالتعاون مع Synergy Films.