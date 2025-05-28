«أحسن قرار».. احمد سعد يبدأ في أولى جلسات إزالة الوشم

القاهرة - محمد ابراهيم - ظهر الفنان احمد سعد عبر حسابه بموقع انستجرام، بفيديو أثناء أولي جلسة من جلسات إزالة الوشم من علي ذراعه.

https://www.instagram.com/reel/DKNJx3Csn9b/?igsh=N2R6dG4xeGFqcXIx

احمد سعد يبدأ في أولي جلسات إزالة الوشم

وعلق احمد سعد علي فيديو إزالة الوشم: "ابتديت رحلة إزالة التاتو وشايف ان ده من احسن القرارات الاخدتها".

اخر اعمال احمد سعد

وكان اخر اعمال احمد سعد هو ألبوم حبيبنا، الذي ضم 9 أغنيات جديدة تعاون خلالها مع كبار الشعراء والملحنين، من بينها أغنية الألبوم التي تحمل العنوان نفسه «حبيبنا»، وهي من كلمات تامر حسين وألحان مدين وتوزيع أحمد إبراهيم، وأغنية «مفتقدني» من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع نادر حمدي، وأغنية «عايز سلامتك» من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع نادر حمدي، ومن أغاني الألبوم أيضًا أغنية «لو تيجي» من كلمات أدهم معتز وألحان تامر علي وتوزيع نادر حمدي.

وايضا طرح اغنيه «عمري اللي فات» التي طرحها ضمن أغاني ألبوم حبيبنا، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع الفيديوهات «يوتيوب»، وهي من كلمات الشاعر محمد الشافعي، وألحان أحمد إبراهيم.

كلمات أغنية «عمري اللي فات»

وتتضمن كلمات أغنية «عمري اللي فات»: «شوفتي الأمان والاهتمام نورلي أنا إزاي سكتي، أنا كنت مين قبل الغرام علي إيدك أنت ببتدي، عمري اللي فات قبلك مجاش، محسبتهوش عليا أنا، العمر كان يفرق فأيه، عمري ابتدا وإحنا سوا، عينيكي بحر شعرك ليل، معاكي كل وقت جميل، وفيكي سر زي السحر وملوش تفسير، عينيكي بحر شعرك ليل، معاكي كل وقت جميل، وفيكي سر زي السحر وملوش تفسير».