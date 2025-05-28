تعرف على موعد طرح فيلم أوسكار عودة الماموث

القاهرة - محمد ابراهيم - انتهي صناع فيلم أوسكار عودة الماموث من التصوير، ويستعد المنتج محمد الشريف لطرحه في السينمات.

موعد طرح فيلم أوسكار عودة الماموث

ومن المقرر طرح فيلم أوسكار عودة الماموث خلال صيف 2025، عقب الانتهاء من عمليات المونتاج التي تجري حاليًا.

قصة فيلم أوسكار عودة الماموث

تدور أحداث فيلم "أوسكار - عودة الماموث"، في إطار من الخيال العلمي الممزوج بالأكشن، حول عودة الماموث (الكائن العملاق المنقرض) إلى الحياة نتيجة تجارب علمية من خلال تعديلات جينية، ولسبب ما يتواجد الكائن، وينمو في قلب القاهرة، حيث تتسارع الأحداث عبر شوارع المدينة.

ابطال فيلم أوسكار عودة الماموث

وفيلم أوسكار - عودة الماموث، فكرة كريم هشام، قصة أحمد حليم، سيناريو وحوار مصطفى عسكر وحامد الشراب، إخراج هشام الرشيدي، وبطولة أحمد صلاح حسني، هنادي مهنا، محمد ثروت، الطفلة ليا سويدان، وأحمد البايض.

البرومو التشويقي لـ فيلم أوسكار عودة الماموث

وسبق، طرحت الجهة المنتجة لفيلم أوسكار ـ عودة الماموث الإعلان الرسمي، والذى عكس لمحات مشوقة تجمع بين المؤثرات البصرية المتطورة، مشاهد الدراما المؤثرة، لحظات الأكشن المثيرة، وجرعات من الكوميديا التي تجعل من الفيلم تجربة عائلية استثنائية تناسب جميع الأعمار، يتضمن عودة مخلوقات عملاقة منقرضة تجوب شوارع المدينة، إلى جانب مطاردات مثيرة وصراعات ملحمية توحي بفيلم مميز يتجاوز التوقعات.

أبرز أعمال محمد الشريف

وكان قد قدم المنتج محمد الشريف خلال السنوات الخمس الماضية مجموعة من الأفلام الناجحة أبرزها فيلم ماكو، بطولة ناهد السباعي وعمرو وهبة ونيقولا معوض، والفيلم المصري الروسي ماتروشيكا، وأيضًا فيلم 100 دقيقة، يصور حاليًا المشاهد الخارجية من فيلم الشاطر، بالتعاون مع سينرجي فيلمز تامر مرسي، وذلك بإحدى الدول الأوربية بمشاركة عدد كبير من النجوم منهم أمير كرارة.