«بمشهد إثارة».. محمد رمضان يطرح أغنية "طيبة تاني لا"

القاهرة - محمد ابراهيم - يعيش الفنان محمد رمضان حاله من النشاط الغنائي حيث طرح عدة أغاني الفترة الماضية، كان اخرهم طيبة تاني لا التي طرحها اليوم عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب ومنصاته على مواقع التواصل الاجتماعي.

محمد رمضان يطرح أغنية "طيبة تاني لا"

ويظهر محمد رمضان في الكليب بأسلوب غير تقليدي، حيث يتناول العشاء على مائدة بمجموعة من الكلاب، في مشهد أثار فضول المتابعين، واعتبره البعض رسالة مبطنة.

تفاصيل اغنيه «طيبة تاني لأ»

واغنيه «طيبة تاني لأ»، من ألحان وتوزيع إيهاب كلوبيكس، كلمات مصطفى حدوتة، وتقول كلماتها: «ما يتعاشروش.. ما يستاهلوش.. ما يتأمنوش.. يارب حوش.. طيبة تاني لأ لأ.. دلع تاني لأ لأ.. ارجع تاني لأ لأ.. طيبة تاني لأ لأ لأ».

أحدث أعمال محمد رمضان

ومن ناحية اخري، يستعد محمد رمضان لخوض تجربة تاريخية جديدة من خلال فيلمه المنتظر أسد، من تأليف محمد وشيرين دياب، وإخراج محمد دياب، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم أبرزهم: ماجد الكدواني، أحمد مالك، علي قاسم، كامل الباشا، وأحمد عبدالحميد، إلى جانب مجموعة من الفنانين السودانيين. ويُعد أسد ثاني تجربة سينمائية تاريخية لمحمد رمضان بعد فيلم الكنز بجزأيه من إخراج شريف عرفة.

قصة فيلم أسد

و تدور أحداثه في حقبة المماليك وثورة العبيد، في إطار درامي تشويقي مليء بالإثارة، يجسد رمضان في الفيلم دور البطولة أمام رزان جمال، التي تلعب دور أميرة أجنبية تقع في غرامه وسط صراعات مشتعلة وأحداث متلاحقة.