«خطوة صعبة».. سلمى أبو ضيف توثق أولى سفرياتها مع ابنتها صوفيا

القاهرة - محمد ابراهيم - حرصت الفنانة سلمي أبو ضيف علي مشاركة جمهورها لحظاتها الخاصة مع ابنتها صوفيا أثناء سفرهم معا لأول مرة.

سلمى أبو ضيف توثق أولى سفرياتها مع ابنتها صوفيا

وعبرت سلمى أبو ضيف عبر حسابها بموقع انستجرام، عن شعورها لأولى سفرياتها مع ابنتها صوفيا، وعن مشاعرها تجاه هذه الخطوة الصعبة على الأمهات، خاصة مع المولود الأول.

ونشرت سلمى أبو ضيف صورة لساق ابنتها عبر حسابها، وعلقت عليها عبر خاصية Stories: "سافرت مع طفلي للمرة الأولى وكانت رحلة مليئة بالتحديات".

أحدث أعمال سلمي أبو ضيف

ومن ناحية اخري، تشارك سلمي أبو ضيف في بطولة الجزء الثاني من مسلسل «هيبتا: المناظرة الأخيرة» مع كل من كريم فهمي ومنة شلبي وكريم قاسم وحسن مالك وأسماء جلال ومايان السيد ومحمد ممدوح، من تأليف محمد صادق وإخراج هادي الباجوري.

وايضا تشارك سلمي أبو ضيف مع أحمد داود بطولة احدث اعماله السينمائية فيلم «إذما»من تأليف وإخراج الكاتب محمد صادق، في أولى تجاربه الإخراجية السينمائية.

اخر اعمال سلمى أبو ضيف

وكان اخر اعمال سلمى أبو ضيف هو مسلسل "لأعلى نسبة مشاهدة"، من بطولة ليلى أحمد زاهر وانتصار ومحمد محمود وفرح يوسف وإسلام إبراهيم، من تأليف سمر طاهر وإخراج ياسمين أحمد كامل.

قصة مسلسل أعلي نسبة مشاهدة

تدور أحداث أعلى نسبة مشاهدة حول، شيماء وهي فتاة تنحدر من عائلة بسيطة ويقودها الفقر إلى الظهور عبر التيك توك والتي تدفعها إليه شقيقتها، وتحاول بعد ذلك أن تجعل أختها تقع في العديد من الأزمات خلال أحداث المسلسل.