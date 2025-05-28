نوران ماجد تتعاقد على تقديم مسلسل للعدالة وجه آخر بطولة ياسر جلال

القاهرة - محمد ابراهيم - تعاقدت الفنانة الشابة نوران ماجد، على تقديم بمسلسل جديد بعنوان "للعدالة وجه آخر"، وهو من بطولة النجم ياسر جلال، والفنانة أروى جودة، ومحمد جميكا، ومن المقرر عرضه الفترة المقبلة على إحدى المنصات.

للعدالة وجه آخر مسلسل 15 حلقة، من تأليف عمرو الدالي وإخراج محمد يحيى مورو، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي، يحمل جانبًا من التشويق والإثارة.

تكريم نوران ماجد في حفل توزيع جوائز كأس إنرجي التاسع

وحصدت نوران ماجد، تكريم حفل توزيع جوائز إنرجي، في موسمه التاسع عن دورها في مسلسل "أهل الخطايا"، حيث عبّرت عن سعادتها بحصولها على جائزة عن أول عمل درامي لها في مسلسل "أهل الخطايا"، وفخرها بالتواجد بين النجوم الكبار.

نوران ماجد ولاد رزق 3

وظهرت نوران ماجد، في أحداث فيلم ولاد رزق 3، بشخصية نصابة مع أبطال العمل، وخلال أحداث العمل تقوم بشرح طريقة السرقة لأبطال العمل في السعودية وتقدم لهم معلومات عن العملية والشخص الذي سوف تقوم العصابة بسرقته.

ويشارك في بطولة العمل مجموعة كبيرة من النجوم أبرزهم أحمد عز، عمرو يوسف، علي صبحي، كريم قاسم، آسر ياسين، نسرين امين، أسماء جلال، سيد رجب، ومجموعة كبيرة من ضيوف الشرف ومن إخراج طارق العريان.