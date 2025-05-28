نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم عبد العزيز: عايز اعمل فيلم يجمعني بـ السقا وعز وأحمد حلمي عشان تولع" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدث الفنان كريم عبدالعزيز عن علاقته بالنجم أحمد عز، وأحمد السقا وأحمد حلمي وذلك من خلال لقاء تلفزيوني في المملكة العربية السعودية على هامش العرض الخاص لفيلم المشروع أكس في المملكة.

وقال كريم:" أتمني أعمل فيلم مع أحمد حلمي لإنه مش صحبي بس ده أخويا، وعشرة سنين على جول عندي في البيت وأنا عنده احنا نعرف بعض من 30 سنه، نفسي أعمل فيلم يجمعني بالسقا وحلمى وعز عشان تولع".

عرض فيلم المشروع أكس في سينما الشعب:

وفي سياق آخر ضمن مشروع سينما الشعب وبرعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، تستعد الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، لعرض الفيلم السينمائي "المشروع X" بدءا من غد الأربعاء، بعدد من مواقعها بالمحافظات.

أماكن عرض الفيلم:

ومن المقرر أن يعرض الفيلم في 7 محافظات كالتالي: قصر السينما بجاردن سيتي بالقاهرة، قصر ثقافة القناطر الخيرية بالقليوبية، قصر ثقافة أبو المطامير وقصر ثقافة دمنهور بالبحيرة، قصر ثقافة الزقازيق بالشرقية، قصر ثقافة الإسماعيلية، قصر ثقافة العريش بشمال سيناء، وسينما السادات بالمنوفية.

تفاصيل فيلم المشروع أكس:

المشروع X" بطولة كريم عبد العزيز، ياسمين صبري، إياد نصار، أحمد غزي، ومريم الجندي، وضيوف الشرف ماجد الكدواني، عصام السقا، وهنا الزاهد، ومن إخراج بيتر ميمي

ويجمع الفيلم بين الدراما التاريخية والإثارة والتشويق، من خلال قصة عالم مصريات ينطلق في رحلة محفوفة بالمخاطر، ويعد الفيلم من أضخم الأعمال السينمائية هذا العام، حيث تم تصويره فى أكثر من دولة ما بين مصر، تركيا، إسبانيا وإيطاليا.