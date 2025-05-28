نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نوال الزغبي تطلق يا "مشاعر"! في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أطلقت النجمة الذهبية نوال الزغبي أول أغنيات ألبومها الجديد "يا مشاعر" والتي تحمل العنوان نفسه.



الأغنية من كلمات أحمد عصام، ألحان الشاب سامر وتوزيع عمر صباغ، أما الفيديو كليب فيحمل توقيع رامي نبها.

الأغنية طرحت عبر كافة المنصات الموسيقية والشاشات العربية وعبر قناة نوال الرسمية على موقع يوتيوب.

يمكنكم الإستماع إليها ومشاهدة الكليب الخاص بها عبر الرابط التالي:



ألبوم "يا مشاعر" من إنتاج شركة U Music وسوف تتطلق الزغبي أغنياته بشكل متلاحق خلال الفترة القادمة.

تصدر اسم الفنانة نوال الزغبي تريند محرك البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما أعلنت في خطوة أثارت ترقبًا واسعًا بين متابعيها، عن اقتراب طرح ألبومها الغنائي الجديد الذي يحمل عنوان "يا مشاعر".