نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأوبرا تستضيف معرض "عاشق الطبيعة.. حلم جديد" للفنان وليد السقا بقاعة صلاح طاهر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار أنشطة وزارة الثقافة تستضيف دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام معرض "عاشق الطبيعة.. حلم جديد" للفنان التشكيلى وليد السقا وذلك فى السادسة مساء الخميس ٢٩ مايو بقاعة صلاح طاهر للفنون التشكيلية ويستمر حتى الأثنين ٢ يونيو.

تفاصيل المعرض:

يضم المعرض نحو ٥٠ عملًا فنيًا منفذ بالألوان الزيتية تتناول الطبيعة المصرية عبر العصور المختلفة وتتوزع بين مشاهد من مصر القديمة ولوحات عن الفن الإسلامى والطبيعة الصامتة إلى جانب أعمال مستوحاة من الطبيعة الخلابة تتميز بتكوينات لونية متناغمة وأسلوب مميز يحاكى الواقع.

من هو وليد السقا:

يذكر أن الفنان وليد السقا الملقب بعاشق الطبيعة تخرج في المعهد العالى للتكنولوجيا وبدأ رحلته الفنية من خلال عمله فى مجالى الديكور والأثاث حيث شكل ذلك مدخلًا له إلى عالم الفن التشكيلى، تناولت أعماله التاريخ المصرى على مر العصور بما فى ذلك الحضارة الفرعونية والإسلامية والقبطية والحديثة، أقام العديد من المعارض الخاصة وشارك في معارض جماعية كما نال عدة تكريمات من بينها تكريم من منظمة اليونسكو باليونان والمركز المصرى للسلام العالمى وحقوق الإنسان.