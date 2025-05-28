حسن الرداد وايمي سمير غانم يرزقان بمولدتهما الثانية "فادية" (صورة)

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن الفنان حسن الرداد عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن وصول مولودته الثانية الذي أطلق عليها اسم "فادية" حيث نشر صورة وعلق عليها قائلًا: " لِّلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ.

الحمدلله ربنا زقنا بالطفلة الجميلة #فادية_الرداد،اللهم بارك لنا فيها وارزقها الصحة والعافية وارزق الناس جميعا".

منشور حسن الرداد

حسن الرداد يهنئ إيمي سمير غانم بعيد ميلادها

وكان الفنان حسن الرداد حرص على تهنئة زوجته الفنانة إيمي سمير غانم بمناسبة عيد ميلادها.

ونشر صورة لهما عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام وكتب: “كل سنة وانتي طيبة يا روح قلبي وعقبال مليون سنة يارب”.

حسن الرداد وايمي سمير غانم

حسن الرداد يكشف كواليس دوره في مسلسل “عقبال عندكوا”





كشف الفنان حسن الرداد، كواليس دوره في مسلسل “عقبال عندكوا” الذي تم عرضه في شهر رمضان 2025.

وأضاف “الرداد”، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “العيد فرحة” المذاع على قناة “dmc” الفضائية، أن قيام الفنان داخل العمل الفني بأكثر من شخصية أصعب بكثير من قيامه بشخصية واحدة طوال التصوير، موضحا: “الشخصية الواحدة في المسلسل أريح وأسهل لإنه بيدرس الشخصية وبيتعايش معاها وقت أطول”.

من مسلسل عقبال عندكوا

وتابع الرداد، أن مسلسل “عقبال عندكوا” ناقش مشاكل موجودة بين الأزواج داخل مجتمعنا مثل مشكلة الغيرة وتدخل الأسرة بين الأزواج ومشكلة ضرب الرجل لزوجته