زينة تتصدر تريند "جوجل".. تعرف على التفاصيل

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنانة زينة تريند محرك البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد اعتداء كلب شرس على نجليها، أثناء ممارسته كرة القدم داخل أحد الكمبوندات الشهيرة بمدينة الشيخ زايد.

تفاصيل الواقعة

الواقعة بدأت حين تركت زينة طفليها لبعض الوقت داخل ملعب قريب من المنزل، لكنها تلقت اتصالًا مفزعًا من أحدهما وهو يصرخ: "الحقيني يا ماما.. كلب بيهاجمنا"، لتعود فزعة وتجد طفليها في حالة رعب داخل مكتب الأمن.

الواقعة شهدت تطورات سريعة، إذ نشبت مشادة بين زينة ووالدة الطفل المسؤول عن الكلب، التي هاجمتها بألفاظ غير لائقة رغم محاولة زينة الحديث معها بهدوء. وقالت زينة: "اتفاجئت بيها بتزعق وبتتهمني إني بهجم عليهم في بيتهم، وجوزها كان بيحاول يهديها".