نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو الخضري لـ "دوت الخليج الفني": سعيد بتعاوني الأول مع تامر حسني في أغنية "المقص "ونحضر عمل درامي جديد(خاص) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الموزع الموسيقي عمرو الخضري نجاحًا كبيرًا بتعاونه الأول مع نجم الجيل تامر حسني من خلال أغنية "المقص" التي طرحت منذ أيام قليلة على طريقة الفيديو كليب من فيلم "ريستارت".



وفي هذا السياق تحدث "دوت الخليج الفني" مع الموزع الموسيقي عمرو الخضري وكشف لنا في تصريح خاص لـ "دوت الخليج الفني" كواليس أغنية "المقص" ومدي توقعه نجاحها الكببر وما هي المفاجأة بالنسبة له بالأغنية.

الموزع الموسيقي عمرو الخضري

عمرو الخضري يعبر عن سعادته الكبيرة بتعاونه الأول مع تامر حسني وهذه هي المفاجأة بالنسبة له في الأغنية

تحدث الموزع الموسيقي "عمرو الخضري" عن كواليس أغنية "المقص" في تصريح خاص لـ "دوت الخليج الفني" معربًا عن سعادته قائلًا: "سعدت بالتعاون لأول مرة مع النجم تامر حسني، واعتبر أن المفاجأة كانت في مشاركة الفنان الكبير رضا البحراوي في العمل ذاته، مما أضفى عليه طابعًا مميزًا.

بوستر أغنية المقص لـ تامر حسني ورضا البحراوي

وأضاف: "كنت متحمس جدًا للمشروع، وشعرت أنني أقدم شيئًا مختلفًا، والحمد لله نال إعجاب الجمهور بشكل كبير". وأكد أنه كان يتوقع هذا النجاح نظرًا لأن الفكرة كانت جديدة وخارجة عن المألوف.

وأشار أيضًا إلى أنه يوجد تعاون جديد يجمعه بالنجم تامر حسني في أغنية درامية قيد التحضير، معربًا عن ثقته في أنها ستنال إعجاب الجمهور.

عمرو الخضري وتامر حسني

عمرو الخضري يكشف أعماله المقبلة

وأزال لنا عمرو الخضري الستار عن أعماله القادمة قائلًا: "إنه يعمل حاليًا على مجموعة من الأعمال الفنية مع نخبة من نجوم الغناء في الوطن العربي، من بينهم: آمال ماهر، رامي صبري، هيفاء وهبي، آدم، محمد حماقي، نوال الزغبي، ورامي جمال".



عمرو الخضري ورامي جمال

كواليس "غيبة الحبايب" لتامر عاشور: من أقرب الأعمال إلى قلبي

كشف لنا عمرو الخضري عن كواليس أغنية "غيبة الحبايب" للنجم تامر عاشور الذي تستمر حتي الآن في حصد المشاهدات العالية وإشادة الجمهور بها، حيث تحدث مؤكدًا أنها من أقرب الأغاني إلى قلبه، لما تحمله من مشاعر خاصة وتجربة فنية مميزة.

وأوضح أنه تعاون في الأغنية مع الملحن عمرو الشاذلي والشاعر عمرو المصري، مشيرًا إلى أن الفريق شعر منذ اللحظة الأولى بأن الأغنية تحمل طابعًا خاصًا. وأضاف: "بمجرد أن انتهينا من إعدادها، اتفقنا على أن تامر عاشور هو الأنسب لها، وكنا واثقين بأنها ستلقى صدى واسعًا لدى الجمهور".

واختتم حديثه قائلًا: "الحمد لله، الأغنية حققت نجاحًا كبيرًا، ونالت إعجاب الكثيرين، وهو ما أسعدنا للغاية".

عمرو الخضري وتامر عاشور

وأوضح لنا رأيه عن إمكانية إحلال الذكاء الاصطناعي مكانة الكوادر البشرية حيث كشف قائلًا: "رغم التقدم الكبير في مجال الذكاء الاصطناعي ودخوله في مختلف جوانب الحياة، ستظل الطبيعة هي الأجمل دائمًا. فالموسيقى والأغاني تنبع من الإحساس الإنساني العميق، وتعبر عن مشاعر حقيقية لا يمكن تقليدها صناعيًا. وبالرغم من قدرات الذكاء الاصطناعي، سيبقى الإحساس الصادق والموهبة الفطرية التي وهبها الله للإنسان متفوقة على أي إبداع غير بشري".