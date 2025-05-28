نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر درة تخطف الأنظار بإطلالة سوداء أنيقة وتبرز أنوثتها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة التونسية درة زروق جمهورها أحدث إطلالاتها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، حيث نشرت مجموعة من الصور التي أظهرت تألقها بإطلالة أنيقة وجذابة، كعادتها في اختيار تفاصيل إطلالاتها بعناية تبرز أنوثتها ورقيّ ذوقها.



تفاصيل إطلالة درة

اختارت درة فستانًا أسود بتصميم "كات" ناعم، تميز بقصته البسيطة والراقية التي أظهرت جمال قوامها، وجاء خاليًا من الأكمام ليضيف لمسة من الجرأة والرقي في آنٍ واحد، وعزز اللون الأسود من فخامة الإطلالة ومنحها حضورًا لافتًا ومميزًا.



وأكملت الفنانة إطلالتها بحقيبة يد صغيرة باللون الأسود أيضًا، في تناغم لوني أنيق يعكس ذوقها الرفيع في تنسيق التفاصيل، وجاء اختيارها للإكسسوارات محدودًا، ما جعل التركيز ينصب بالكامل على الفستان وتفاصيله.



تفاعل الجمهور مع إطلالة درة

انهالت التعليقات من متابعي درة عقب نشر الصور، حيث عبّر الكثيرون عن إعجابهم الشديد بإطلالتها، مؤكدين أنها دائمًا ما تُبهر جمهورها بخياراتها المتميزة والمواكبة لصيحات الموضة، وحققت الصور تفاعلًا واسعًا خلال وقت قصير من نشرها.



تُعرف الفنانة درة بأسلوبها المتفرّد في عالم الموضة، حيث تحرص دائمًا على الظهور بإطلالات تجمع بين البساطة والفخامة، وتُبرز جمالها الطبيعي بروح عصرية متجددة.

