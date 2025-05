ميغان ماركل تكشف أسرار تحول علامتها التجارية: من الاستقلال الكامل إلى شراكة استراتيجية مع نتفليكس

القاهرة - محمد ابراهيم -

كشفت دوقة ساسكس، ميغان ماركل، عن كواليس تجربتها الريادية في عالم أسلوب الحياة، وذلك خلال أحدث حلقات بودكاستها "اعترافات مؤسِّسة"، التي بُثت يوم الثلاثاء 27 مايو. وفي حوار شيّق جمعها بسارة بليكلي، مؤسسة شركة "سبانكس"، فتحت ميغان قلبها وتحدثت بصراحة عن التحديات التي واجهتها خلال رحلتها في إطلاق وإدارة علامتها التجارية الخاصة.

ميغان، التي تبلغ من العمر 43 عامًا، استعرضت تطور مشروعها الذي أطلقته في مارس 2024 تحت اسم American Riviera Orchard، قبل أن تعيد تسميته إلى As Ever في فبراير 2025، بعد دخولها في شراكة استراتيجية مع قسم المنتجات الاستهلاكية في منصة نتفليكس.

وأوضحت ميغان:

"كنت أريد أن أتحكم في كل شيء، لكني أدركت لاحقًا أهمية وجود شركاء أقوياء. العمل الفردي يمنحك حرية كبيرة، لكنه قد يكون عزلة قاسية أحيانًا."

هذا التحول في المسار جاء بعد لقائها بجوش سيمون، نائب رئيس نتفليكس للمنتجات الاستهلاكية، حيث شعرت أن رؤية نتفليكس تتناغم مع طموحاتها في بناء علامة متكاملة.

وأكد تيد ساراندوس، المدير التنفيذي لنتفليكس، أن التعاون مع ماركل يشكّل نموذجًا جديدًا ومهمًا لاستكشاف فرص تجارية عبر المنصة، مشيرًا إلى أن نتفليكس تساهم بشكل غير مباشر في إدارة العلامة.

جدير بالذكر أن منتجات As Ever ظهرت لأول مرة ضمن برنامج "With Love، Meghan" الذي انطلق على المنصة في 4 مارس الماضي.

وفي سياق آخر من الحوار، سلطت ماركل الضوء على دعمها للمؤسسات من النساء، مؤكدة أنها استثمرت في العديد من المشاريع النسائية، مشيرة إلى أهمية وجود شريك يمكن الاعتماد عليه، خاصة حينما تعيش بنفسك تجربة التأسيس.

واختتمت ميغان حديثها بنصيحة قوية لرواد الأعمال قائلة: "في المراحل الأولى للمشروع، الأفضل أن تحتفظوا بأفكاركم داخل قلوبكم، مثلما لا تُفصحون عن اسم الطفل قبل ولادته... فالخصوصية تحمي النضج."