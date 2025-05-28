لهذا السبب... حكيم يتصدر تريند جوجل

القاهرة - محمد ابراهيم - حكيم يتصدر تريند جوجل بعد اتهامه شركة تشطيبات بالنصب.. والنيابة تباشر التحقيق في بلاغه بقصر النيل

تصدر المطرب الشعبي حكيم، اليوم، تريند محرك البحث "جوجل" عقب تداول خبر اتهامه لإحدى شركات التشطيبات العقارية بالنصب عليه، وتدخل النيابة العامة للتحقيق في الواقعة، الأمر الذي أثار ضجة واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتفاعل معه الجمهور بين متعاطف مع الفنان الشهير ومندهش من تفاصيل القصة.

وباشرت نيابة قصر النيل، برئاسة المستشار عمرو عوض، التحقيق في البلاغ المقدم من محامي الفنان حكيم ضد شركة ديكور تقع في نطاق دائرة قصر النيل، حيث أفاد البلاغ بأن الشركة قامت بالنصب والاحتيال على موكله بعدما تعاقد معها على تنفيذ أعمال تشطيب داخل فيلته الخاصة الواقعة بمدينة الشيخ زايد.

وأكد محامي حكيم في بلاغه أن الشركة لم تلتزم ببنود العقد المبرم بين الطرفين، واستلمت مبالغ مالية كبيرة مقابل تنفيذ أعمال التشطيب، لكنها تقاعست عن التنفيذ وسحبت الأموال دون تقديم الخدمة المتفق عليها، مما ألحق ضررًا ماديًا ونفسيًا بموكله.

ومن جانبها، أمرت النيابة باستدعاء ممثلي الشركة للتحقيق في الاتهامات الموجهة إليهم، والاستماع إلى أقوالهم، كما طلبت النيابة الاطلاع على العقد المبرم بين الطرفين، والفواتير والمستندات المالية الداعمة لبلاغ الفنان حكيم.

وتفاعل عدد كبير من جمهور ومتابعي الفنان حكيم مع الواقعة، معبرين عن دعمهم الكامل له، مطالبين الجهات المختصة بسرعة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجهة المتورطة، في حال ثبت تورطها بالفعل في عملية نصب.

يُذكر أن حكيم يُعد من أبرز نجوم الأغنية الشعبية في مصر والعالم العربي، ويمتلك قاعدة جماهيرية واسعة، كما يعرف عنه التزامه المهني وابتعاده عن إثارة الجدل، ما جعل الواقعة محط أنظار الكثيرين الذين تفاجأوا بتورطه في مثل هذا الموقف القانوني.

ومن المنتظر أن تكشف التحقيقات خلال الأيام المقبلة عن مزيد من التفاصيل حول الواقعة، والتي قد تحمل تطورات جديدة في حال توصلت النيابة إلى أدلة دامغة على حدوث النصب أو وجود تقصير من الشركة في تنفيذ التزاماتها التعاقدية.