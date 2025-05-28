نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاندا أرتشيل وبارش أردوتش ثنائي جديد في النسخة التركية من "ملكة الدموع".. تعاون ثالث يشعل الحماس! في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبدو أن النجاح المشترك الذي جمع بين النجمة التركية هاندا أرتشيل والنجم بارش أردوتش في أعمال سابقة لم يكن صدفة، حيث يعود الثنائي مجددًا في عمل درامي جديد يُنتظر أن يحقق صدى واسعًا على الساحة الفنية. فبعد مشاركتهما معًا في فيلم ومسلسل رقمي، يستعد النجمان للظهور في النسخة التركية من المسلسل الكوري الشهير "ملكة الدموع"، الذي يُنتج لصالح قناة Atv ويحمل توقيع شركة الإنتاج الشهيرة O3.

المسلسل المنتظر يأتي ضمن سلسلة من الأعمال المقتبسة من الدراما الكورية التي باتت تحظى بشعبية واسعة في تركيا. وتولت الكاتبة ديلارا يالماز كتابة سيناريو العمل، المعروفة ببراعتها في نقل المشاعر المعقدة والعلاقات المتشابكة، والتي قدمت من قبل أعمالًا ناجحة أبرزها مسلسلا "الملكة والخائن". أما الإخراج فهو للمبدع إنجين إيردن، الذي ترك بصمته في العديد من الأعمال الرومانسية والدرامية، ومن بينها فيلم "في مهب الريح".

ويُتوقع أن يُقدم المسلسل مزيجًا من الرومانسية والدراما العائلية على غرار النسخة الأصلية الكورية، التي تدور حول علاقة حب معقدة بين وريث شركة عملاقة وزوجته التي تنتمي إلى خلفية متواضعة، حيث تتخلل العلاقة العديد من التحديات التي تكشف عن قسوة السلطة وجراح الماضي.

وجود هاندا أرتشيل في دور البطولة النسائية يضفي على العمل لمسة من الجاذبية، خاصة بعد نجاحها الكبير في "أنت أطرق بابي"، بينما يعود بارش أردوتش ليؤكد مجددًا حضوره القوي وقدرته على تجسيد الشخصيات المركبة التي تمزج بين البرود والعاطفة.

الجمهور التركي والعربي يترقب تفاصيل أكثر حول العمل، من حيث موعد انطلاق التصوير، واختيار باقي فريق العمل، في ظل حالة من الحماس الكبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد الإعلان الرسمي عن المشروع.

فهل يعيد هذا الثنائي تقديم قصة الحب المؤثرة بنفس العمق والتأثير؟ هذا ما ستكشفه الحلقات الأولى من "ملكة الدموع" بنسخته التركية المنتظرة.

