فرقة أحمد بهاء الدين تقدم "تاتانيا" على مسرح قصر ثقافة أسيوط

القاهرة - محمد ابراهيم -

شهد مسرح قصر ثقافة أسيوط، العرض المسرحي "تاتانيا" لفرقة قصر ثقافة أحمد بهاء الدين، ضمن الموسم المسرحي الحالي الذي تقدمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، في إطار برامج وزارة الثقافة.

العرض المسرحي "تاتانيا"

جاء العرض تحت إشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وبحضور جمال عبد الناصر مدير عام إقليم وسط الصعيد الثقافي، وخالد خليل مدير عام فرع ثقافة أسيوط، إلى جانب أعضاء لجنة التحكيم: الناقد مجدي الحمزاوي، الناقد صلاح فرغلي، والفنان محمود حنفي.

المسرحية من تأليف بدر محارب، وإخراج محمد يسري، ديكور وملابس ناصر قرنه، دراما حركية محمد عثمان، أشعار محمد أبو زيد، موسيقى وألحان رضا فاضل، توزيع موسيقي عبد الباري بيبو. وإنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، وقدمت بالتعاون مع إقليم وسط الصعيد الثقافي، فرع ثقافة أسيوط.

أحداث العرض المسرحي "تاتانيا"

تدور أحداث "تاتانيا" في قرية نائية بجنوب فرنسا تحاصرها الخرافة ويهيمن عليها الجهل، حيث تدار بقبضة من حديد من قبل العمدة والقس. يصل معلم من العاصمة بهدف تعليم الكبار ومحو أميتهم، ليصطدم برفض سلطات القرية التي تعتبر التعليم تهديدًا مباشرًا لنفوذها. تتصاعد الأحداث لتكشف عن صراع حاد بين النور والظلام، ينتهي نهاية مأساوية تُبرز العقبات التي تواجه المجتمعات الساعية للتحرر من الجهل والخوف.

وأوضح المخرج محمد يسري أن "تاتانيا" تمثل نموذجا لكيفية توظيف المسرح لمناقشة قضايا مجتمعية ملحة كالتسلط والجهل، مؤكداً أن العرض يعكس دور المسرح كوسيلة للتنوير والتغيير، ويعزز أهمية دعم الفنون في الوطن العربي كقوة ناعمة مؤثرة.

