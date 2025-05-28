"سترة" لفرقة سوهاج المسرحية.. عرض يجمع الكوميديا والدراما ويكشف تناقضات الواقع

القاهرة - محمد ابراهيم -

شهد مركز شباب توشكى العرض المسرحي "سترة"، لفرقة قصر ثقافة سوهاج، ضمن فعاليات الموسم المسرحي الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، في إطار برامج وزارة الثقافة.

صناع عرض "سترة"

قدم العرض بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، ونفذته الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ومن تأليف ستراتييف ستانسيلاف، إعداد وإخراج مصطفى إبراهيم، ألحان أندرو صبحي، أشعار محمد أبو زيد، سينوغرافيا فاطمة أبو الحمد.

أحداث عرض “سترة”

العرض يتناول موضوعات اجتماعية وإنسانية تلامس الواقع المصري، حيث يسلط الضوء على معاناة المواطن البسيط في مواجهة البيروقراطية وتعقيدات الجهاز الإداري، من خلال سرد درامي ساخر، يعرض مواقف يومية تبدو عادية لكنها تكشف أزمات أعمق في بنية المجتمع.

تقدم المسرحية بأسلوب يمزج بين الكوميديا والدراما، ما يسمح بتفاعل الجمهور مع الشخصيات والأحداث، ويوظف فيها الإضاءة والموسيقى بشكل يعزز من الأثر البصري والوجداني، ويدعم إيصال الرسائل الرمزية للنص المسرحي.

العرض من إنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، بالتعاون مع إقليم وسط الصعيد الثقافي بإدارة جمال عبد الناصر، وفرع ثقافة سوهاج بإدارة أحمد فتحي، ويستمر حتى الرابع من يونيو المقبل.

