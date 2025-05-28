وئام مجدي تتصدر تريند جوجل بعد إعلان وفاة جدتها "نوال" وتفاعل واسع من جمهورها

القاهرة - محمد ابراهيم -

تصدرت الفنانة الشابة وئام مجدي تريند محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، بعد إعلانها خبر وفاة جدتها، التي كانت تُعد إحدى الشخصيات القريبة جدًا إلى قلبها، وذلك عبر منشور مؤثر نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتبت وئام في منشورها: «توفيت إلى رحمة الله تيتة نوال حبيبتي، ادعولها»، وهو ما أثار حالة كبيرة من الحزن والتعاطف بين متابعيها، الذين بادروا بمواساتها وترك آلاف التعليقات التي تعبر عن حزنهم ودعواتهم بالرحمة والمغفرة للفقيدة.

جدير بالذكر أن جدّة وئام مجدي لم تكن مجرد فرد من العائلة، بل كانت شريكة حقيقية في المحتوى الذي تقدمه الفنانة الشابة، حيث اعتاد جمهور وئام على مشاهدة جدتها في فيديوهات طريفة وكوميدية كانت تنشرها باستمرار عبر صفحاتها على مواقع التواصل، وهو ما جعل الجدة "نوال" محبوبة لدى المتابعين، وواحدة من الشخصيات التي ارتبط بها الجمهور بعفويتها وخفة ظلها.

ورغم حالة الحزن التي سيطرت على متابعي وئام، إلا أن كثيرين عبّروا عن امتنانهم للفنانة التي وثّقت تلك اللحظات الجميلة مع جدتها، مؤكدين أن تلك الفيديوهات ستظل ذكرى خالدة ومصدرًا للابتسامة رغم الفقدان.

وتُعد وئام مجدي من الفنانات الصاعدات اللاتي استطعن أن يلفتن الأنظار بخفة دمهن وصدقهن في التفاعل مع الجمهور، سواء من خلال أعمالها الفنية أو من خلال منصات التواصل الاجتماعي، حيث تمتلك قاعدة جماهيرية تتزايد يومًا بعد يوم.

من المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة مزيدًا من التفاعل مع وئام، خاصة بعد هذا الحدث الأليم الذي أعاد للأذهان أهمية العلاقات الإنسانية والأسرية، وقدرة الفن على توثيق لحظات الحياة بحلوها ومرّها.