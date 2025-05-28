محمد فؤاد يتصدر تريند جوجل بعد صدور حكم قضائي ضد شقيقه بقيمة مليون جنيه في قضية "ألبوم غنائي"

القاهرة - محمد ابراهيم -

تصدر الفنان محمد فؤاد تريند محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، عقب صدور حكم قضائي هام من محكمة القاهرة الجديدة، الدائرة (11) تجاري، برئاسة المستشار عبدالرحمن مرسي، في القضية رقم 503 لسنة 2024، والتي شهدت تفاصيل مثيرة تتعلق بنزاع قانوني حول ألبوم غنائي كان من المفترض أن يقدمه فؤاد.

وقضت المحكمة بإلزام وجدي فؤاد عبدالحميد، شقيق الفنان محمد فؤاد ومدير بإحدى الشركات، بدفع مبلغ قدره مليون جنيه لصالح شركة "قنوات"، وذلك تعويضًا عن الإخلال ببنود التعاقد المبرم بين الطرفين.

وكانت شركة "قنوات" قد أقامت الدعوى عبر مستشارها القانوني المحامي نزيه علي مسعود، متهمةً الشركة التي يديرها شقيق فؤاد بالإخلال بشروط عقد يقضي بتسليم ألبوم غنائي من أداء الفنان محمد فؤاد، وهو ما لم يتم تنفيذه، بحسب ما جاء في عريضة الدعوى.

وفي تطور لافت مرتبط بالقضية، تقدم الفنان محمد فؤاد بدعوى قضائية ضد ذات الشركة التي يديرها شقيقه، مطالبًا بفسخ التعاقد بينهما، وهو ما استجابت له المحكمة بالفعل، وأصدرت حكمًا بفسخ التعاقد. إلا أن هذا الحكم أُستخدم لاحقًا من قبل الجهة المدعى عليها كمبرر لعدم القدرة على تنفيذ بنود العقد الأصلي مع شركة "قنوات"، وهو ما رفضته المحكمة بشكل قاطع.

وأكدت المحكمة أن الشركة لا تزال مسؤولة عن تنفيذ التزاماتها بموجب العقد المبرم، رغم فسخ التعاقد بين الفنان محمد فؤاد وشركة شقيقه، وهو ما أدى إلى إصدار حكم التعويض بمليون جنيه. كما قضت المحكمة برفض الدعوى المقامة من الفنان محمد فؤاد وإحدى الشركات ضد شركة أخرى، في سياق محاولتهما تحميل طرف ثالث مسؤولية تعطل تنفيذ العقد.

وقد أثار الخبر موجة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تصدر اسم محمد فؤاد قوائم البحث، وسط تساؤلات من الجمهور حول تفاصيل الخلاف العائلي بينه وبين شقيقه، خاصة أن الطرفين كانا شريكين في شركة واحدة قبل أن ينقلب الأمر إلى ساحة القضاء.

ورغم حساسية الموقف، لم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من الفنان محمد فؤاد بشأن الحكم، وسط تكهنات حول تأثير الأزمة على مشاريعه الفنية المقبلة، خاصة أن الألبوم المنتظر كان يعد أحد أبرز الأعمال المرتقبة للفنان خلال العام الجاري.