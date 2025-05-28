لهذا السبب.... ياسمين عبد العزيز تتصدر تريند جوجل

القاهرة - محمد ابراهيم - ياسمين عبد العزيز تتصدر تريند جوجل بعد منشور شقيقها وائل عبد العزيز: "هفضل أساندها لآخر يوم في عمري رغم كل شيء"

تصدرت الفنانة ياسمين عبد العزيز محركات البحث وعلى رأسها "جوجل"، بعد ساعات من المنشور الذي كتبه شقيقها الفنان وائل عبد العزيز عبر حسابه الشخصي على موقع "فيس بوك"، والذي كشف فيه عن وجود محاولات لإثارة الفتنة بينه وبين شقيقته، مؤكدًا تمسكه بدعمها ومساندتها مهما حدث.

وكتب وائل في منشوره:"حقيقي مش عارف بعض الناس مضايقة ليه إني أبارك وأساند أختي؟ ومين ليه مصلحة ومستفاد من توتر العلاقة بينا؟"

في تعبير واضح عن استيائه من بعض الأشخاص الذين يحاولون إحداث الوقيعة بينه وبين شقيقته.

وأضاف شقيق النجمة:"أنا عايز أقولك إني هفضل أساندها لآخر يوم في عمري، وعلى الرغم من إنها عطلتني وضيعت من عمري خمس سنين، إلا إنه فداها، طول ما هي ناجحة وصحتها تمام"، مشيرًا إلى أنه عائد بقوة وسيحقق النجاحات مجددًا، رغم محاولات البعض التدخل في حياتهما الشخصية.

واختتم وائل عبد العزيز منشوره برسالة حاسمة قائلاً:"محدش يحاول يتدخل بينا في أي شيء.. نتصالح نتخانق مش شغلك خالص، ولا هي قضيتك خالص، كل واحد يركز في شغله وبيته وعائلته وكفاية التدخل في حياتنا. وصفحتي دي بتستقبل الناس السوية المحترمة المتربية فقط بكل حب واحترام".

وقد لاقى المنشور تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد البعض بصراحته وحرصه على العلاقة العائلية، بينما رأى آخرون أن هذه الأمور الشخصية لا يجب أن تُعرض على العلن.

وتأتي هذه الضجة بعد فترة من الهدوء في العلاقة بين الشقيقين، والتي شهدت في السابق بعض الخلافات العلنية. لكن يبدو أن وائل عبد العزيز أراد هذه المرة التأكيد على أنه مهما كانت الخلافات، فإن الرابط الأسري والانتماء يظل أقوى من أي مؤثر خارجي.

يُذكر أن ياسمين عبد العزيز تحظى بجماهيرية كبيرة، وتُعد من أبرز نجمات الدراما والسينما في مصر والوطن العربي، وقد عادت مؤخرًا لتتصدر المشهد الفني، ما جعل كل ما يخصها محط أنظار الجمهور ووسائل الإعلام.