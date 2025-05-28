"مصر القديمة".. عرض مسرحي يجسد الكفاح الشعبي على مسرح المركز الثقافي بكفر الشيخ

القاهرة - محمد ابراهيم -

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، تقديم عروض شرائح مسرح إقليم شرق الدلتا، على مسرح المركز الثقافي بكفر الشيخ، ضمن فعاليات وزارة الثقافة.

عرض "مصر القديمة" لفرقة كفر الشيخ القومية

تضمن البرنامج المنفذ بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، والإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، عرض "مصر القديمة" لفرقة كفر الشيخ القومية، عن نص "مصر قديما وفروق الزمان والمكان" لأحمد سمير حسنين، ومن إخراج أحمد عمارة، وديكور محمد طلعت، وتنفيذ ملابس يويو حجازي، واستعراضات مختار رجب، وموسيقى وألحان محمد نشأت، وتصميم بامفلت أحمد خالد، وتصميم إضاءة أحمد الرفاعي، مخرج مساعد محمد عادل، ومخرج منفذ أحمد الرفاعي.

لجنة التحكيم

حضر العرض لجنة التحكيم المكونة من المخرج سمير زاهر، والناقد أحمد عبد الرازق أبو العلا، ومهندسة الديكور د. داليا فؤاد، ضمن المتابعة الفنية لعروض المهرجان.

يتناول العرض قصة بطلين من عامة الشعب، هما "الريس حميدو" الصياد، و"المعلم طلبة" العطار، اللذان جمعتهما رابطة النضال ضد الاحتلال البريطاني، حيث شكلا مجموعة فدائية استمرت في المقاومة لسنوات.

وتتشابك المصائر العائلية عبر قصة حب بين "راضي بن طلبة" و"راضية بنت حميدو"، التي نشأت في كنف النضال والجيرة.

ضم فريق التمثيل: محمود نصار، يوسف الجبالي، أحمد جاويش، مهند جاويش، عصام المزين، أميرة عماد، سارة السيد، آية طاحون، ريم الخولي، محمد وائل، باسل الجنايني، إبراهيم حسنين، أحمد البيلي، ومحمد راشد.

عن العرض أوضح المخرج أحمد عمارة أن العمل يعكس جانبا من النضال الشعبي خلال فترات الاحتلال، مشيرًا إلى أن القصة مستوحاة من وقائع حقيقية تعبر عن كفاح المصريين، مستعرضا الأحداث من خلال عائلتي الريس حميدو والريس طلبة.

العرض من إنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، وقدّم بالتعاون مع إقليم شرق الدلتا الثقافي بإدارة الكاتب أحمد سامي خاطر، وفرع ثقافة كفر الشيخ برئاسة د. أحمد الشهاوي.

مسرحية التوهة

وتتواصل العروض اليوم بمسرحية "التوهة" لفرقة قصر ثقافة دسوق، تأليف أشرف عتريس، وإخراج عبد الرحمن المصري، على أن تختتم غدا بعرض "موسم الدم" لفرقة فوه المسرحية، تأليف سامح عثمان، وإخراج محمد علي محمود.