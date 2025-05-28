"صدمات الأسماء الحقيقية لنجمات الزمن الجميل: من «أمل الأطرش» إلى «زينب شكيب».. هل خُدِع الجمهور؟"

القاهرة - محمد ابراهيم -

في زمنٍ كانت فيه الأضواء لا تُسلَّط على حياة النجمات الخاصة كما هو الحال اليوم، كانت الأسماء الفنية جواز مرور إلى قلوب الجماهير.

لكن خلف بريق الشاشة الفضية وصور المجلات التي تحتفي بجمال وأناقة نجمات الزمن الجميل، تخفي الحقيقة اسماً آخر... اسماً ربما لا يعرفه أحد من الجمهور، وربما كان مفتاحًا لفهم أعمق لشخصية كل فنانة ومسيرتها.

"أمل الأطرش" أم "أسمهان"؟.. التمرد على الأصل

النجمة أسمهان، واحدة من أكثر الأصوات غموضًا وتألقًا في تاريخ الغناء العربي، لم تكن تحمل ذلك الاسم الساحر عند ولادتها. فقد وُلدت في بيت درزي سوري واسمها الحقيقي "أمل الأطرش"، شقيقة الموسيقار الكبير فريد الأطرش. قد يبدو الأمر عادياً، لكن اختيار اسم "أسمهان" لم يكن فقط لأسباب فنية، بل كان إعلان تمرد على النسب والتقاليد والقيود.

"ليلى مراد" و"ليليان زاكي مراد".. حين يصنع الاسم الهوية

ليلى مراد، صوت الحنين والعاطفة، لم تكن ليلى في شهادة الميلاد، بل "ليليان". وُلدت لعائلة يهودية مصرية، وكانت ملامحها الأوروبية واسطة عبورها إلى عالم النجومية، لكنها كانت تدرك أن "ليليان" لن تشبه فتاة مصرية أحبتها الجماهير، فاختارت "ليلى" ببساطة وعُمق.

"تحية كاريوكا" و"بدوية محمد كريم".. ماذا تخفي البدويات خلف الستار؟

الراقصة والممثلة تحية كاريوكا، واحدة من أكثر النساء المثيرات للجدل في تاريخ الفن والسياسة في مصر، وُلدت باسم "بدوية محمد كريم". لكن هل كانت تتناسب هذه الهوية الريفية مع صورة المرأة الثائرة المتحررة التي جسّدتها تحية في السينما والواقع؟.. لا، ولذلك جاءت "كاريوكا"، المستوحاة من رقصة برازيلية، لتكون غطاءً فنياً واجتماعياً لتحولات شخصية درامية بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

من "زينب" إلى "سامية جمال".. أسماء أنيقة لصناعة المجد

الراقصة سامية جمال، التي غزت هوليوود الشرقية برقصها الشرقي المختلط، لم تكن سوى "زينب خليل إبراهيم محفوظ" قبل أن تصبح رمزاً للإغراء والأناقة. ولعل التحول في الاسم كان ضرورة لإضفاء طابع عالمي على ملامح محلية.

هل كان الاسم عقبة؟

من "كاميليا" التي وُلدت باسم "ليليان فكتور ليفي كوهين"، إلى "زبيدة ثروت" التي كانت مجرد "زبيدة أحمد ثروت"، كل هؤلاء النساء قررن أن الاسم هو أول خطوة نحو القبول الجماهيري، بل ربما كان نوعًا من الخيال الذاتي... إعادة خلق لشخصية من العدم.

لكن، السؤال الذي يطرح نفسه اليوم: هل كان الجمهور سيتقبل نجماته لو احتفظن بأسمائهن الحقيقية؟ وهل تغيّر الأسماء جزء من الخداع الفني؟ أم هو جزء من سحر التمثيل ذاته، حيث لا شيء حقيقي بالكامل؟

في زمن السوشيال ميديا اليوم، تبدو هذه الخدع بريئة بالمقارنة مع ما يحدث الآن، لكن النظر في تلك الأسماء الحقيقية يعيدنا إلى حقيقة أن الشهرة لا تصنعها الموهبة فقط، بل تبدأ أحياناً من أول حرف في الاسم.

خاتمة

قد نحب "ليلى مراد" دون أن نعرف من هي "ليليان"، ونعشق "أسمهان" دون أن نفكر في "أمل الأطرش". لكن الحقيقة أن خلف كل اسم فني، هناك قصة، وربما صراع، وربما قرار وجودي اتُخذ في لحظة ما ليصنع أسطورة... ويبقى السؤال: ماذا لو عاد الزمن، هل كنّ سيخترن نفس الأسماء؟