المسرح المتنقل لقصور الثقافة يطلق عروضه في عزبة اللوزي بالدقهلية

القاهرة - محمد ابراهيم -

أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، أولى عروض المسرح المتنقل بعزبة اللوزي بمركز شربين بمحافظة الدقهلية، ضمن برامجها المتواصلة لنشر الثقافة والوعي المجتمعي في القرى والمناطق الأكثر احتياجا، وذلك في إطار تنفيذ برامج وزارة الثقافة الرامية إلى تحقيق العدالة الثقافية وتستمر فعاليات القافلة على مدار ثلاثة أيام.

المواهب المصرية كنز الوطن

جاءت الفعاليات تحت إشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، واستهلت بندوة بعنوان "المواهب المصرية كنز الوطن" ألقاها الأديب فرج مجاهد، حيث أكد أن الموهبة تمثل قدرة كامنة داخل الإنسان تمكنه من التميز والإبداع في مجالات متعددة، وأن معيار تقدم الدول أصبح مرهونا بمدى استثمار العقول والطاقات، وليس بالموارد الطبيعية وحدها.

وأشار "مجاهد" إلى أنواع المواهب مثل: العقلية، والفنية، والحركية، واللغوية، والقيادية، مؤكدا على ضرورة احتضان هذه المواهب داخل منظومة متكاملة تسهم في بناء مجتمع متوازن، داعيا إلى توفير البيئة الداعمة والمحفزة لاكتشاف وتطوير هذه الطاقات.

وتخللت الفعاليات أمسية شعرية شارك فيها الشاعر عصام أبو الدهب بعدد من القصائد الوطنية منها "مصر يا طيبة".

كما شارك عدد من مواهب القرية من الفتيان والفتيات في مجالات الشعر والإلقاء والغناء، وسط تفاعل كبير من الأهالي.

عرض فني لفرقة المنصورة للفنون الشعبية

واختتم اليوم بعرض فني لفرقة المنصورة للفنون الشعبية بقيادة الدكتور أيمن علي، قدمت خلاله الفرقة باقة من الاستعراضات التراثية المستلهمة من البيئة المصرية، شملت: الصعيدي، الفلاحة، النوبة، أبويا وصاني، والتنورة، ولاقت العروض حفاوة بالغة من الجمهور.

عرض فني لفرقة الإنشاد الديني

وفي سياق متصل وضمن أنشطة إقليم شرق الدلتا الثقافي بإدارة الكاتب أحمد سامي خاطر، وفرع ثقافة الدقهلية برئاسة د. عاطف خاطر، شهد مسرح بيت ثقافة تمي الأمديد عرضا فنيا لفرقة الإنشاد الديني بتمي الأمديد بقيادة المايسترو عادل الفقي، قدمت خلاله مجموعة من الأناشيد والابتهالات الدينية، من بينها: يا مواكب النور، يا إمام الرسل، صلاة الزين، القلب يعشق كل جميل، وميدلي اللهم صل على سيدنا محمد.

كما عقدت مكتبة أبو القراميط الثقافية لقاء توعويا حول ترشيد الاستهلاك للشيخ أحمد سعد، واعظ بالأزهر الشريف، أوضح به أن ترشيد الاستهلاك يعني حسن استخدام الموارد وتجنب الإسراف بما يضمن التنمية الشاملة ويحفظ حقوق الأفراد في الحاضر والمستقبل. واختتم اللقاء بمسابقة ثقافية.