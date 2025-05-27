نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد رجب يخطف الأنظار في نهاية فيلم “ريستارت” في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



شهد أحد فنادق مدينة السادس من أكتوبر، مساء الأحد، العرض الخاص لفيلم ريستارت بطولة النجم تامر حسني، وسط أجواء احتفالية بحضور صُنّاع العمل وعدد كبير من النجوم. ومن المقرر طرح الفيلم بدور العرض السينمائية في 29 مايو الجاري.

وخطف النجم محمد رجب الأنظار بظهوره في مشهد النهاية، حيث جسّد شخصية ضابط يحقق في واقعة محورية داخل الفيلم، وما إن ظهر على الشاشة حتى دوّى التصفيق في القاعة احتفاءً بمفاجأته غير المتوقعة.

وشهدت السجادة الحمراء أجواءً مرحة، إذ دخل أحمد سعد في مزاح عفوي مع تامر حسني، قبل أن يغني “إيه اليوم الحلو ده” وسط تفاعل كبير من الحضور. كما حضر المطرب والممثل أحمد بحر المعروف بـ”كزبرة”، الذي استقبل تامر حسني بعناق حار ورقص معه على أنغام الأغنية قائلًا له: “النجم أخويا”.



ولفت الأنظار وصول أبطال الفيلم بسيارة ميكروباص صغيرة، ضمت تامر حسني، باسم سمرة، محمد ثروت، وعصام السقا، في لفتة عفوية أثارت إعجاب الجمهور. وحضر العرض الخاص نخبة من النجوم، بينهم إلهام شاهين، عمر الشناوي، إسلام جمال وزوجته، كزبرة، رانيا ونورهان منصور، أمير طعيمة، حميد الشاعري، وأيمن بهجت قمر.



أبطال فيلم "ريستارت"

ريستارت من بطولة تامر حسني، هنا الزاهد، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، ميمي جمال، أحمد عزيز، وأحمد علي، إلى جانب مجموعة من ضيوف الشرف، أبرزهم محمد رجب، إلهام شاهين، شيماء سيف، رانيا منصور، توانا الجوهري، ولاعب الزمالك السابق أحمد حسام “ميدو”. الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق.



أحداث فيلم "ريستارت"

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي حول “محمد”، فني هواتف بسيط، يحلم بالزواج من “عفاف”، صانعة محتوى على السوشيال ميديا. وبسبب العوائق المادية، ينطلق الثنائي مع عائلتيهما في رحلة نحو الشهرة الرقمية، بمساعدة وكيل غامض يُدعى “الجوكر”. ومع تزايد النجاح والثروة، تبدأ القيم الأسرية في التآكل، ما يخلق صراعًا إنسانيًا في قلب الحكاية