نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مشيرة إسماعيل.. رحلة فنية بدأت من الطفولة وتألقت بين “الرصاصة” و”ليالي الحلمية”(بروفايل) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

امتدت المسيرة الفنية للفنانة المعتزلة مشيرة إسماعيل لعقود طويلة، حفرت خلالها اسمها في ذاكرة الجمهور بأعمال خالدة في السينما والتلفزيون، رغم قرارها باعتزال التمثيل في منتصف التسعينيات وارتداء الحجاب.



بداياتها الفنية

بدأت مشيرة خطواتها الأولى في الفن وهي لا تزال طفلة، من خلال برامج الأطفال الإذاعية والتليفزيونية، لتلفت الأنظار سريعًا بموهبتها، اكتشفها المخرج حسين كمال، وانطلقت بعد ذلك كراقصة ضمن الفرقة القومية للفنون الشعبية بقيادة الفنان علي رضا.

رغم ابتعادها عن الأضواء لفترة طويلة، فاجأت الجمهور بعودتها في الموسم الخامس من مسلسل “الكبير أوي” مع الفنان أحمد مكي، في ظهور نادر استدعى الكثير من الحنين لنجمة تركت بصمة قوية في تاريخ الفن المصري.

مشيرة إسماعيل



أبرز أعمالها السينمائية

في السينما، قدمت مشيرة إسماعيل مجموعة من أبرز الأعمال، من بينها:

• “الرصاصة لا تزال في جيبي” (1974)، أحد أكثر أفلامها شهرة إلى جانب النجم فريد شوقي،

• “أبناء الصمت” (1974) مع المخرج نيازي مصطفى، حيث جسدت دورًا مؤثرًا،

• “الغول” (1983)، وشاركت فيه بدور قوي إلى جانب نخبة من كبار النجوم.



أبرز أعمالها الدرامية

أما في الدراما، فقد تألقت في أعمال أصبحت علامات بارزة، أبرزها:

• “ليالي الحلمية” (1987)، بدور “ست البنات” الذي رسّخ اسمها في الوجدان،

• “أبو العلا البشري” (1997) إلى جانب صلاح السعدني،

• “الرحايا” (1998) مع عزت العلايلي،

• “دموع في عيون وقحة” (1980)، أمام الزعيم عادل إمام.

مشيرة إسماعيل لم تكتفِ بالدراما والسينما، بل كانت من أبرز الوجوه المحبوبة في فوازير الأطفال، خصوصًا في فوازير “عمو فؤاد” التي قدمها الراحل فؤاد المهندس، حيث تألقت لخمسة أعوام متتالية، وحصدت شهرة كبيرة فتحت لها أبواب البطولة في العديد من الأعمال بعد ذلك.

حصدت طوال رحلتها الفنية العديد من الجوائز والتكريمات، وكانت دومًا نموذجًا للممثلة الملتزمة التي تختار أدوارها بعناية وتترك أثرًا لا يُمحى لدى جمهورها.