نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أزمة مشيرة إسماعيل وآية سماحة.. تفاصيل الجدل بعد الاتهامات بالإساءة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت الساحة الفنية المصرية خلال الأيام الماضية حالة من الجدل الواسع، عقب الأزمة التي اندلعت بين الفنانة القديرة مشيرة إسماعيل والفنانة الشابة آية سماحة، على خلفية غلق عيادة بيطرية في أحد العقارات السكنية بمصر الجديدة.

تطور الخلاف بين الطرفين ليصل إلى مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، بعدما أبدت آية سماحة اعتراضها العلني على قرار الغلق وهاجمت الفنانة مشيرة إسماعيل في منشور أثار استياء عدد كبير من الجمهور والوسط الفني.

ورغم اعتذار آية سماحة لاحقًا، إلا أن مشيرة إسماعيل رفضت الاعتذار، معتبرة ما حدث إساءة مباشرة لتاريخها الفني الذي بنته على مدار سنوات طويلة، وأكدت أنها لم تكن تعرف آية سماحة من قبل، وأن تدخلها في الشكوى كان يتعلق فقط بتحويل شقة سكنية إلى نشاط تجاري، وهو ما وصفته بـ«الكارثة».

وتدخلت نقابة المهن التمثيلية لاحتواء الموقف، حيث أعلنت أنها بصدد دراسة إلغاء تصريح العمل الخاص بآية سماحة، في اجتماع مجلس النقابة المقبل، بناءً على الشكاوى الواردة ضدها.

في هذا التقرير، نستعرض تفاصيل الأزمة كاملة.

بداية الأزمة: غلق عيادة بيطرية يشعل الخلاف

بدأت الأزمة عندما تقدمت الفنانة مشيرة إسماعيل بشكوى رسمية ضد عيادة بيطرية تقع في الدور الأرضي من العقار السكني الذي تقيم فيه، مشيرة إلى أن وجود العيادة تسبب في إزعاج كبير للسكان، بسبب الضوضاء والروائح، بالإضافة إلى ما وصفته بحجم الكلاب الكبير داخل العيادة.

وقد استجابت الجهات المعنية للشكوى، وتم غلق العيادة وتشميعها، ما أثار غضب الفنانة آية سماحة، التي أبدت اهتمامًا بقضايا حقوق الحيوانات.

رد فعل آية سماحة

أعربت آية سماحة عن استيائها من غلق العيادة، خاصة مع تردد أنباء عن وجود حيوانات مريضة بداخلها، مما دفعها إلى كتابة منشور على «فيسبوك» هاجمت فيه مشيرة إسماعيل بشكل مباشر، متهمة إياها بالوقوف وراء قرار الغلق.

لكن سرعان ما تعرضت آية سماحة لموجة من الانتقادات، الأمر الذي دفعها إلى حذف المنشور وتقديم اعتذار رسمي للفنانة مشيرة إسماعيل، أكدت فيه تقديرها لتاريخها الكبير، واعتبرت ما حدث نتيجة لحالة من التوتر والانفعال الزائد.

رد مشيرة إسماعيل

في أول رد لها، أكدت مشيرة إسماعيل أنها لم تكن تعرف آية سماحة من قبل، وأن هدفها الوحيد من الشكوى هو الحفاظ على النظام والهدوء داخل العقار السكني.

ورفضت إسماعيل الاعتذار المقدم من آية سماحة، مؤكدة أنها «لا تقبل أن يتم مسح تاريخها بكلمة واحدة»، ووجهت الشكر للجمهور ولنقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، مؤكدة أن النقابة ستدافع عنها وستحصل على حقها.

موقف نقابة المهن التمثيلية

أعلن الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أن مجلس النقابة سيناقش في اجتماعه القادم مسألة إلغاء تصريح العمل الخاص بالفنانة آية سماحة، بعد تلقي النقابة عدة شكاوى ضدها بسبب تجاوزها في حق الفنانة مشيرة إسماعيل.

وأكد أشرف زكي أن النقابة لا تقبل أي تجاوزات أو إساءات بين أعضائها، خاصة عندما يتعلق الأمر بكبار النجوم وأصحاب التاريخ الطويل في الفن.



