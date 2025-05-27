نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تركي آل شيخ ينشر صورة جديد من كواليس فيلم " فرقة الموت" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نشر المستشار تركي آل شيخ صورة جديد من كواليس فيلم "فرقة الموت" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك، وجمعت الصورة كلا من النجم أحمد عز والمؤلف صلاح الجهيني"

شخصيات فيلم فرقة الموت:

ويجسد أحمد عز في فيلم فرقة الموت شخصية ضابط، ويدخل في صراعات مع خُط الصعيد الذي يقدم دوره آسر ياسين، تظهر منة شلبي بشخصية فتاة تدعى سميرة وتشارك في مقاومة الاحتلال البريطاني، كما تشارك أمينة خليل ضيف شرف ضمن أحداث الفيلم وتظهر بشخصية زوجة أحمد عز.

قصة فيلم فرقة الموت

فيلم فرقة الموت مأخوذ عن أحداث حقيقية، ومن نوعية الأعمال الأكشن التشويقية التاريخية، وتدور أحداثه في فترتي الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي في صعيد مصر.

أبطال فيلم فرقة الموت:

ويضم فيلم فرقة الموت بطولة أحمد عز، منة شلبي، آسر ياسين، محمود حميدة، بيومي فؤاد، رشدي الشامي، فريدة سيف النصر، سماح أنور، عصام عمر، خالد كمال، وأحمد عبدالحميد، مع عدد من ضيوف الشرف منهم أمنية خليل، والفيلم من تأليف صلاح الجهيني وإخراج أحمد علاء الديب، ومن إنتاج شركة Sea-Cinema وهشام عبد الخالق.

آخر أفلام أحمد عز

وكان آخر أعمال أحمد عز هو فيلم ولاد رزق 3، وشارك بجانب عز في بطولته، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، سيد رجب، نسرين أمين، أسماء جلال، علي صبحي، محمد لطفي، وأحمد الرافعي، والفيلم من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.