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تامر عاشور يجرى عملية رباط صليبى ويؤجل حفلاته ماعدا موازين والكويت مع تامر حسني

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  • تامر عاشور يجرى عملية رباط صليبى ويؤجل حفلاته ماعدا موازين والكويت مع تامر حسني 1/4
  • تامر عاشور يجرى عملية رباط صليبى ويؤجل حفلاته ماعدا موازين والكويت مع تامر حسني 2/4
  • تامر عاشور يجرى عملية رباط صليبى ويؤجل حفلاته ماعدا موازين والكويت مع تامر حسني 3/4
  • تامر عاشور يجرى عملية رباط صليبى ويؤجل حفلاته ماعدا موازين والكويت مع تامر حسني 4/4

القاهرة - محمد ابراهيم - تامر عاشور يخضع لرباط صليبي ويؤجل حفلاته ماعدا موازين وحفل الكويت مع تامر حسني

تامر عاشور
تامر عاشور

تعرض النجم تامر عاشور مؤخرا للإصابة بالرباط الصليبي في الركبة نتج عنه خضوعه لعملية جراحية في احد المستشفيات الخاصة بناء على أمر الطبيب المعالج له، وحاليا يخضع لجلسات علاج طبيعى مع الراحة التامة في المنزل لفترة معينة، واعتذر أيضا عن كل ارتباطاته الفنية خلال الفترة المقبلة ماعدا الحفل الذى يجمعه بالنجم تامر حسنى في الكويت يوم 13 الشهر المقبل، وحفله يوم 24 يونيو المقبل أيضا ضمن فعاليات مهرجان موازين.

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اخر اعمال تامر عاشور 

وكان النجم تامر عاشور طرح ألبومه الجديد والذى يحمل اسم "ياه" على موقع "يوتيوب" وجميع منصات مواقع التواصل الاجتماعي، والذى ضم باقة متنوعة من الأغانى التى تعاون فيها مع كبار الشعراء والملحنين والموزعين، وحقق به نجاحات كبيرة على السوشيال ميديا بإشادة الجميع باعتباره النجم الأكثر انتشارا خلال الفترة الأخيرة.

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تفاصيل ألبوم تامر عاشور 

الألبوم الجديد يشمل 12 أغنية هي: "ياه" و"الله يحنن" و"حبيبي القديم" و"حبك رزق" و"أنا مكرهتوش" و"يوم ما تنسى" و"قصر بعيد" و"مرتحناش" و"ماشيين" و"جم شرفوا" و"متعملهاش حكا" و"مش بعرف أنام".

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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