شقيق ياسمين عبد العزيز يوجه رسالة خاصة في منشور غامض

القاهرة - محمد ابراهيم -

وجه الفنان وائل عبد العزيز رسالة خاصة لمجهول في منشور غامض من خلال حسابه الشخصي على موقع فيسبوك ".

كتب وائل عبد العزيز:' حقيقي مش عارف بعض الناس مضايقه ليه اني أبارك واساند اختي ومين ليه مصلحه في توتر العلاقه بينا.. أنا عايز اقولك اني هفضل أساندها لآخر يوم في عمري وعلي الرغم من انك عطلتني وضيعت من عمري خمس سنين إلا إنه فداها طول ما هي ناجحه وصحتها تمام وانا راجع وهلم جوايز كالعاده رغم انفك إلى حاشرها في شيء ميخصكش.



تابع قائلا:' ومحدش يحاول يتدخل بينا في اي شيء نتصالح نتخانق مش شغلك خالص ولا هي قضيتك كل واحد يركز في بيته وعيلته وكفايه التدخل في حياتنا".