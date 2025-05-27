بعد تريند "ضعفي وطوفان".. نغم صالح تبدأ جولة حفلات الألبوم في مسرح الجيزويت

القاهرة - محمد ابراهيم - نغم صالح تحتفل بإطلاق ألبومها الجديد "شلق" في مسرح الجيزويت



تستعد المطربة نغم صالح للاحتفال بإطلاق ألبومها الجديد "شلق" بحفل غنائي جماهيري على مسرح الجيزويت بالقاهرة، مساء السبت 31 مايو.



وتقدم نغم صالح العرض الحي الأول لأغنيات ألبومها الجديد الذي تصدرت أغنياته تريندات السوشيال ميديا عند صدورها فرادى، خاصة أغنية "طوفان" التي حققت 5 ملايين مشاهدة على يوتيوب وأكثر من عشر ملايين على تيك توك، مرورا بأغنيتها الجديدة "دنيا دايرة" التي قدمت فيها الغناء الشعبي لأول مرة وتصدرت كلماتها "ضعفي مش لايق ع التوب" تريند تيك توك.

المطربة نغم صالح



ويضم ألبوم نغم "شلق" خمس أغنيات، تختتمها بأغنية "الزار" قبيل موعد الحفل بيوم، وتبتكر خلال الألبوم لونا موسيقيا جديدا مزيج بين الطرب والراب والفلكور والإيقاعات الشعبية والمواويل، كما تعقب مشاركتها في السباق الرمضاني بأغنيتين خلال مسلسل المداح أسطورة العهد مع النجم حمادة هلال، أولاهما أغنية التتر، بجانب تقديمها أغنية منفردة بعنوان "الحمارس".



نغم صالح مغنية وممثلة تمتد رحلتها الغنائية لأكثر من 15 سنة، نشأت في أسرة فنية تحت عباءة الشيخ إمام ووالدها المخرج المسرحي صالح سعد، بدأت رحلة الغناء من مجال الفرق المستقلة حتى دخلت مرحلة احترافية في عالم الموسيقى التجارية، بجانب انشغالها في عالم التمثيل بدراستها في معهد الفنون المسرحية وتقديم العديد من العروض المسرحية والأفلام، منها فيلم "الباب الأخضر" ومسلسل "تياترو" مع المخرج رؤوف عبد العزيز وآخرها مشاركتها في مسلسل "مملكة الحرير" مع النجم كريم محمود عبد العزيز.