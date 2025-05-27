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مروة ناجي تجسد حياة أم كلثوم في عرض مسرحي ميوزيكال بالهولوجرام على مسرح قصر النيل التاريخي

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  • مروة ناجي تجسد حياة أم كلثوم في عرض مسرحي ميوزيكال بالهولوجرام على مسرح قصر النيل التاريخي 1/9
  • مروة ناجي تجسد حياة أم كلثوم في عرض مسرحي ميوزيكال بالهولوجرام على مسرح قصر النيل التاريخي 2/9
  • مروة ناجي تجسد حياة أم كلثوم في عرض مسرحي ميوزيكال بالهولوجرام على مسرح قصر النيل التاريخي 3/9
  • مروة ناجي تجسد حياة أم كلثوم في عرض مسرحي ميوزيكال بالهولوجرام على مسرح قصر النيل التاريخي 4/9
  • مروة ناجي تجسد حياة أم كلثوم في عرض مسرحي ميوزيكال بالهولوجرام على مسرح قصر النيل التاريخي 5/9
  • مروة ناجي تجسد حياة أم كلثوم في عرض مسرحي ميوزيكال بالهولوجرام على مسرح قصر النيل التاريخي 6/9
  • مروة ناجي تجسد حياة أم كلثوم في عرض مسرحي ميوزيكال بالهولوجرام على مسرح قصر النيل التاريخي 7/9
  • مروة ناجي تجسد حياة أم كلثوم في عرض مسرحي ميوزيكال بالهولوجرام على مسرح قصر النيل التاريخي 8/9
  • مروة ناجي تجسد حياة أم كلثوم في عرض مسرحي ميوزيكال بالهولوجرام على مسرح قصر النيل التاريخي 9/9

القاهرة - محمد ابراهيم - بعد السعودية والكويت.. عرض "صوت وصورة" يجسد حياة أم كلثوم في قصر النيل

مروة ناجي
مروة ناجي

 

 

 

تستعد المطربة مروة ناجي لإحياء أول عرض مسرحي ميوزيكال غنائي عن كوكب الشرق أم كلثوم على مسرح قصر النيل التاريخي بالقاهرة، وذلك مساء الخميس المقبل.


وتعيد مروة ناجي إحياء روائع كوكب الشرق في عرض استثنائي على طريقة آلة الزمن، يسافر فيها الجمهور للزمن الجميل يمزج بين التمثيل والسرد الدرامي والاستعراض والغناء الأوركسترالي مع تقنية الهولوجرام ثلاثية الأبعاد لتجسيد مشاهد واقعية من حياة أم كلثوم وأبرز محطاتها مع تقديم توليفة من أعمالها مع مفاجأة تقديم أغنية جديدة من أغانيها لم تظهر بعد للنور.

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مروة ناجي تجسد حياة أم كلثوم في عرض مسرحي ميوزيكال بالهولوجرام على مسرح قصر النيل التاريخي
مروة ناجي تجسد حياة أم كلثوم في عرض مسرحي ميوزيكال بالهولوجرام على مسرح قصر النيل التاريخي
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ويقدم  العرض "الميوزيكال" لأول مرة على مسرح قصر النيل التاريخي الذي شهد آخر حفلات أم كلثوم قبل رحيلها، ويعد استكمالا لنجاح سلسلة عروض "صوت وصورة" التي تقدم سيرة أم كلثوم بشكل عروض أوركسترالية حية مع تقنية الهولوجرام، بعد النجاح الجماهيري الذي لاقى تقديمها في موسم الرياض بالسعودية والكويت وتكمل رحلته الدولية في مصر لأول مرة.

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الفنانة مروة ناجي
الفنانة مروة ناجي
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ويجمع عرض "صوت وصورة" بين التجسيد الدرامي المسرحي لحياة كوكب الشرق مع المؤثرات البصرية والموسيقى الحية الأوركسترالية بقيادة المايسترو إيهاب عبد الحميد، والعرض من تأليف محمد زكي وإخراج مصطفى عبد السلام، ومن تنظيم ستوديو هيف، وإنتاج 26one1 بالشراكة مع هايد بارك للتطوير العقاري وبرعاية egbank.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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