أحمد فهمي: الأهلي فخر مصر وميسي له الشرف بمواجهته في كأس العالم للأندية

القاهرة - محمد ابراهيم -

في لفتة تعبّر عن عشقه الكبير للنادي الأهلي، شارك الفنان أحمد فهمي جمهوره بمقطع فيديو من مشاركته في فيلم وثائقي عالمي عن "القلعة الحمراء"، تمهيدًا لانطلاق بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها الشهر المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية.

وجاءت تصريحات فهمي خلال الفيديو محمّلة بالفخر والانتماء لناديه المفضل، مؤكدًا على مكانة الأهلي العظيمة، ليس فقط ككيان رياضي، بل كرمز ثقافي حاضر في الوجدان والفن.

فهمي يفتخر بأهلاويته: "أعظم نادٍ في الكون"

أعرب الفنان أحمد فهمي خلال الفيديو عن فخره الشديد بانتمائه للنادي الأهلي، واصفًا إياه بأنه "أعظم نادٍ في الكون". وأكد أن الانتماء لهذا الكيان يعد مصدرًا للفخر لكل مشجع وعاشق لكرة القدم المصرية والعربية، مشيرًا إلى أن الأهلي يمثل أكثر من مجرد نادٍ، بل هو حالة وطنية خالصة.

مختار التتش.. رمز من رموز الأهلي

تحدث فهمي عن الرموز التاريخية التي صنعت اسم النادي الأهلي، وخص بالذكر الكابتن مختار التتش، مشيرًا إلى أن اسمه محفور في جدران النادي كواحد من أعظم من خدموه ورفعوا رايته عاليًا.

وأضاف أن هذه الرموز تشكل أساسًا قويًا لمكانة الأهلي العريقة على المستوى المحلي والعالمي.

النادي الأهلي حاضر في الأعمال الفنية

استعرض فهمي حضور اسم الأهلي في السينما المصرية، مستشهدًا بفيلمه "كده رضا" الذي قام ببطولته الفنان أحمد حلمي، وكتبه فهمي بنفسه، حيث استعان باسم النادي الأهلي في أحد المشاهد، ما يؤكد على تأثير القلعة الحمراء في الوعي الفني والثقافي أيضًا، وليس فقط الرياضي.

فهمي: "الأهلي.. فخر مصر وجزء من رحلة أسطورية"



علق الفنان على الفيديو الذي شارك فيه قائلًا: "الأهلي.. أكثر من نادٍ، إنه فخر مصر، يشرفني أن أكون جزءًا من هذه الرحلة الأسطورية ونحن نستعد لكأس العالم للأندية فيفا، من القاهرة إلى العالم... نحن جاهزون".

في حديثه عن المواجهة الافتتاحية المرتقبة بين الأهلي ونادي إنتر ميامي الأمريكي بقيادة النجم ليونيل ميسي، قال فهمي بطريقة ساخرة: "ميسي له الشرف أنه سيواجه النادي الأهلي"، في إشارة إلى مكانة النادي المصري الكبير الذي يستعد لتمثيل القارة الإفريقية في هذا الحدث الكروي العالمي.

"ابن النادي".. كوميديا كروية على منصة شاهد

كشف الفنان أحمد فهمي عن مشاركته في بطولة مسلسل جديد بعنوان "ابن النادي"، من إنتاج منصة "شاهد"، والمتوقع أن ينتمي إلى نوعية المسلسلات الكوميدية ذات الطابع الاجتماعي.

وتدور أحداث العمل في أجواء رياضية شيّقة تمزج بين كرة القدم والدراما العائلية، في إطار ساخر ومحبب للجمهور.

تفاصيل العمل الجديد

المسلسل من تأليف مهاب طارق، وإخراج كريم سعد، وأعلنت منصة "شاهد" عن العمل من خلال منشور ترويجي تضمن صورة لأحمد فهمي ممسكًا بسيناريو المسلسل، وعلقت: "أحمد فهمي والكورة... مسلسل أسطوري في انتظاركم من أعمال شاهد الأصلية".

"أحمد وأحمد".. تعاون جديد مع السقا في فيلم أكشن كوميدي

من ناحية أخرى، يترقب الجمهور عرض فيلم "أحمد وأحمد" الذي يجمع بين أحمد فهمي والنجم أحمد السقا. ينتمي الفيلم لنوعية الأكشن الكوميدي، حيث يظهر السقا بدور خال فهمي، بينما يجسد الأخير شخصية مهندس ديكور. وتدور الأحداث في إطار مليء بالمواقف الطريفة والمفاجآت، إذ يدير السقا إمبراطورية إجرامية ويتعرض لحادث يُفقده الذاكرة، ما يدخل الثنائي في سلسلة من الأحداث المشوقة والمضحكة في آن واحد.