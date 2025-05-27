تواصل فعّاليات الدورة التدريبية التخصصية في "مهارات التحدث لوسائل الإعلام"

القاهرة - محمد ابراهيم - تتواصل فعاليات الدورة التدريبية التخصصية فى مهارات التحدث لوسائل الإعلام، والتي يعقدها معهد الإذاعة والتليفزيون لعدد من السادة مستشاري هيئة النيابة الإدارية، وتأتي إقامة الدورة في إطار التعاون والتكامل المستمر بين مؤسسات الدولة برعاية الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، ومعالي المستشار عبدالراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية.

حيث أقيمت اليوم محاضرات نظرية وتدريبات عملية باستديو 45 إذاعة وأيضًا داخل استديوهات مرئية لاكساب المشاركين بالمهارات والخبرات، وتزويدهم بالمعارف اللازمة والأدوات لتمكينهم من التعامل بشكل احترافي إعلاميًا،

وحاضر في تدريبات اليوم الدكتور حسن مدني، كما يحاضر غدًا الأربعاء الأستاذ محمد نوار.

جدير بالذكر أن فعاليات الندوة قد بدأت الثلاثاء الماضي، وتهدف إلى تزويد المشاركين بالمهارات والمعارف اللازمة التي تجعلهم قادرين على تمثيل مؤسستهم إعلاميًا بشكل محترف، والتواصل بفعالية مع الجمهور عبر مختلف الوسائل الإعلامية التقليدية والرقمية، من خلال:

• تعزيز مهارات التحدث والإلقاء الإعلامي.

• إتقان إدارة اللقاءات الإعلامية.

• فهم الفروق بين وسائل الإعلام المختلفة وكيفية التعامل مع كل منها.

• فهم الأشكال البرامجية والتفاعل معها.

• التفاعل الفعّال مع المداخلات الهاتفية والبرامج المباشرة.

• القدرة على إدارة الأزمات الإعلامية.

• إدارة التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي.