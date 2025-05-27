نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حلمي عبد الباقي بعد خضوعه لعملية جراحية: الحمد لله صحتي زي الفل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

طمأن النجم الكبير حلمى عبد الباقي وكيل أول نقابة المهن الموسيقية جمهوره على حالته بعد الوعكة الصحية التى ألمت به مؤخرا، وخضوعه لعملية جراحية وإزالة كيس دهنى من الرقبة قائلا في تصريحات صحفية الحمد لله صحتى حاليا زى الفل وبدأت في تحسن كبير بعد عملية استمرت لمدة ساعات، وكل اللى يجيبه ربنا كويس.

وأضاف أوجه الشكر لنقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل وجميع أعضاء مجلس الإدارة على تواصلهم معى طول الوقت والاطمئنان عليا، بالإضافة إلى أصدقائى من داخل الوسط الفني وخارجه، مشيرا أنه يعود للمارسة عمله في النقابة خلال الأسبوع المقبل.



وطرح مؤخرا حلمى عبد الباقى أغنيته الجديدة "كفاية جراح" من كلمات زياد حسن وألحان محمد الفخراني وتوزيع رامي المصرى.

وتقول كلمات الأغنية: أنا قلبي يا دنيا فاض بيه إنتى بتعملي فيه كده ليه، بتجرحى من غير أسباب، رخيلي ياعمر حبالك سيب ولا مليش في الدنيا نصيب، يعني أنا مش معمولى حساب، الله يخليكي كفاية جراح ولا أنا مش مكتوبلي أرتاح".