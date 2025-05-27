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طلاب من كلية الإعلام بجامعة الأهرام الكندية يطلقون تطبيقًا لتأجير وبيع البلاطات الكهروضغطية بدعم من وزارة البيئة

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  • طلاب من كلية الإعلام بجامعة الأهرام الكندية يطلقون تطبيقًا لتأجير وبيع البلاطات الكهروضغطية بدعم من وزارة البيئة 1/2
  • طلاب من كلية الإعلام بجامعة الأهرام الكندية يطلقون تطبيقًا لتأجير وبيع البلاطات الكهروضغطية بدعم من وزارة البيئة 2/2

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طلاب من كلية الإعلام بجامعة الأهرام الكندية يطلقون تطبيقًا لتأجير وبيع البلاطات الكهروضغطية بدعم من وزارة البيئة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في مبادرة مبتكرة تهدف إلى دعم الطاقة النظيفة والاستدامة البيئية، قام عدد من طلاب كلية الإعلام بجامعة الأهرام الكندية بقسم العلاقات العامة والإعلان، بتطوير تطبيق إلكتروني متخصص في بيع وتأجير البلاطات الكهروضغطية، بالتعاون مع أحد المصنعين المحليين لهذه التكنولوجيا.

ويستهدف التطبيق أصحاب المولات التجارية، الصالات الرياضية، المدارس، ومحطات المترو، حيث تُمكنهم هذه البلاطات من توليد الطاقة الكهربائية من خلال حركة الأقدام، مما يساهم في ترشيد استهلاك الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية.

وقد حصل المشروع على رعاية شرفية من وزارة البيئة، في خطوة تعكس اهتمام الدولة بدعم المشروعات الطلابية الصديقة للبيئة والابتكارات في مجال الطاقة المتجددة.

ويأتي هذا التطبيق في إطار تنفيذ مشروع تخرج الطلاب تحت عنوان Footprint تحت شعار(walk to talk)

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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