نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنس بوخش يفتح أبواب "عالم الكيبوب" في حلقة تاريخية مع فرقة TWICE في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

في خطوة غير مسبوقة في العالم العربي، خطف الإعلامي الإماراتي أنس بوخش الأنظار بإعلانه استضافة فرقة الفتيات الكورية الجنوبية الشهيرة TWICE في حلقة خاصة من برنامجه الحواري الشهير ABtalks، بعنوان "Into the World of K-pop | إلى عالم الكيبوب مع توايس"، ما شكل حدثًا فنيًا وثقافيًا استثنائيًا طال انتظاره من قبل جمهور الكيبوب في المنطقة.

حلقة استثنائية على يوتيوب اليوم

من المنتظر عرض الحلقة مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الثامنة بتوقيت الإمارات، عبر القناة الرسمية لأنس بوخش على موقع "يوتيوب"، حيث ستأخذ المشاهدين في رحلة إلى عمق تجربة عضوات TWICE، لتسليط الضوء على مشوارهن الفني وتفاصيل حياتهن الشخصية والمهنية.

تواصل ثقافي غير مسبوق بين الشرق والغرب

تشكل استضافة فرقة TWICE، المعروفة بكونها إحدى أبرز فرق الكيبوب عالميًا، محطة فارقة في مسيرة برنامج ABtalks، الذي لطالما تميز بقدرته على ربط الثقافات وإقامة جسور الحوار بين شخصيات مؤثرة من مختلف أنحاء العالم.

وتؤكد هذه الخطوة على تطور الاهتمام العربي بثقافة الكيبوب، وفتح آفاق جديدة للتبادل الثقافي بين الشعوب.

حماس واسع من جمهور TWICE العربي

قوبل إعلان الحلقة بحفاوة كبيرة من جمهور الفرقة في العالم العربي، الذي لم يتردد في التعبير عن شغفه وتفاعله على منصات التواصل الاجتماعي.

وقد تداول المعجبون مقاطع ترويجية وصورًا من كواليس اللقاء، وسط موجة من الحماس والترقب لمشاهدة النجمات الكوريات وهن يتحدثن عن مسيرتهن وتجاربهن الخاصة.

TWICE: فرقة متعددة الجنسيات بنجاح عالمي

تأسست فرقة TWICE عام 2015 تحت إدارة وكالة JYP Entertainment، وتتكون من تسع عضوات موهوبات: نايون، جونغيون، مومو، سانا، جيهيو، مينا، داهيون، تشايونغ، وتزويو.

وتتميز الفرقة بطابعها العالمي، إذ تضم عضوات من كوريا الجنوبية، اليابان، وتايوان، ما أتاح لها اكتساب جماهيرية واسعة من خلفيات ثقافية متنوعة.

من "Like OOH-AHH" إلى العالمية

منذ انطلاقتها بأغنية "Like OOH-AHH"، تمكنت TWICE من ترسيخ مكانتها كأيقونة في عالم الكيبوب، حيث حققت نجاحات ساحقة بأغانٍ مثل "CHEER UP"، "TT"، "SIGNAL"، و"LIKEY"، لتُلقّب بـ "فرقة فتيات الأمة" في كوريا الجنوبية.

وتملك الفرقة قاعدة جماهيرية ضخمة عالميًا تُعرف باسم "ONCE"، تدعمها بحماس في كل محطاتها الفنية.

حدث ينتظره الملايين

إن استضافة TWICE في برنامج عربي بهذا الحجم تُعد خطوة رائدة، تنقل الحوار الثقافي إلى مستوى جديد، وتعكس شغف الجمهور العربي بالثقافة الكورية وفن الكيبوب.

وتبقى هذه الحلقة علامة فارقة في مشوار ABtalks، ينتظرها ملايين المشاهدين بفارغ الصبر لاكتشاف ما وراء أضواء الشهرة في حياة نجمات TWICE.